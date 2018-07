Japonska: po zgodovinskem deževju 156 žrtev poplav

Vreme se je nekoli stabiliziralo

10. julij 2018 ob 13:49

Hirošima - MMC RTV SLO, STA

Reševalci na Japonskem iščejo morebitne preživele hudih poplav, ki so posledica rekordnega deževja. Gre za največjo naravno ujmo, ki je državo prizadela v zadnjih 36 letih, in v kateri je umrlo najmanj 156 ljudi.

Na jugu in zahodu Japonske se nadaljujejo iskalne in reševalne operacije od hiše do hiše, v katerih sodeluje okoli 75.000 policistov, gasilcev in vojakov. Pri tem so našli mnoge posmrtne ostanke žrtev.

Močno deževje, ki je zajelo Japonsko med četrtkom in nedeljo, je poplavilo številne ceste in hiše, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov.

Brez domov ostalo več tisoč ljudi

Po podatkih pristojnih oblasti je v poplavah umrlo najmanj 156 ljudi, po navedbah medijev pogrešajo še več deset ljudi.

Več tisoč ljudi ostaja v zasilnih bivališčih, kjer jim lokalne oblasti nudijo pitno vodo; japonska vlada je sicer sporočila, da bo za pomoč prizadetim namenila 20 milijonov dolarjev.

Razsežnosti poplav se kažejo šele zdaj, ko se je vreme nekoliko umirilo in bi temperature bi lahko dosegle 35 stopinj Celzija. Kljub temu pa nekatere reke še vedno poplavljajo, saj so se v strugah nabrale odlomljene veje in les dreves.

Japonski premier Shinzo Abe, ki je v ponedeljek odpovedal svojo pot v tujino, bo v sredo obiskal poplavljena območja v Okayami.

K. Št.