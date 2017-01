Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Več kot četrtina japonskega prebivalstva je starejša od 65 let. Foto: EPA Največje pomanjkanje delavcev je v gradbenih panogah. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Japonska se spopada s premalo delovne sile, počasi odpira vrata tujcem

Število tujih delavcev na Japonskem preseglo en milijon

27. januar 2017 ob 10:47

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Japonsko ministrstvo za delo je razkrilo, da je lani na Japonskem delalo več kot milijon tujih delavcev, večinoma Kitajcev in Vietnamcev. To se je v tej 127-milijonski deželi zgodilo prvič.

Število tujih delavcev je bilo lani za petino višje kot leto predtem, kar je bil že četrti tovrstni zaporedni rekord. To kaže na to, da Japonska zaradi pomanjkanja domače delovne sile odpira vrata tuji delovni sili, čeprav načeloma nasprotuje priseljevanju tujcev.

Dežela se spopada z največjim delavskim krčem po letu 1991, istočasno pa se njeno prebivalstvo zmanjšuje in stara. Več kot četrtina prebivalstva na Japonskem je po poročanju Guardiana starejša od 65 let. Vse to je sprožilo pozive Mednarodnega denarnega sklada Japonski, naj sprejema tuje delavce.



Premier Šinzo Abe je sicer dejal, da bi morali pred sprejemom tujih delavcev povečati zaposlenost japonskih žensk in starostnikov. Oblikovalci politik zdaj proučujejo možnosti, kako v državo pripeljati več tujih delavcev brez negativnega priseljenskega predznaka.

Največje pomanjkanje v gradbeništvu

Pomanjkanje delovne sile je še posebej izrazito v gradbenem sektorju, kjer so se potrebe povečale zaradi sanacij posledic potresa in cunamija leta 2011 ter prihajajočih olimpijskih iger v Tokiu leta 2020. V zadnjih dveh letih je gradbeni sektor sicer okrepilo več kot 70.000 tujih delavcev. Novembra 2016 je bilo v jeklarski industriji kar osemkrat več razpoložljivih delovnih mest kot delavcev.

Med tuje delavce šteti tudi pripravniki in študentje na izmenjavah

Reutersova raziskava je lani razkrila, da ogromno prosilcev za azil, ki jim je zaposlitev onemogočena, v resnici dela prek javnih del. Delavci iz Kitajske predstavljajo kar 30 odstotkov tuje delovne sile na Japonskem, sledijo jim delavci iz Vietnama s 16 odstotki. Čeprav je Japonska sprejela rekordno število tujih delavcev, so med temi tudi pripravniki in študentje na izmenjavah, ki delajo polovični delovni čas. Kar četrtina tujih delavcev je namreč uradno pripravnikov.

Sistem pripravništva, ki je zasnovan tako, da bi tuji pripravniki osvojeno znanje prinesli nazaj domov, mnogokrat izkoriščajo predvsem velika podjetja, zaradi česar so deležna številnih kritik.

"Ni prav, da so študenti na izmenjavi in pripravniki uvrščeni med tujo delovno silo," meni Hidenori Sakanaka, bivši vodja tokijskega Urada za priseljevanje. "Vlada se trudi napihniti številke tujih delavcev in tako odvrniti pozornost od dejstva, da Japonska zapira vrata tujcem. Naša naloga je, da delujemo v smeri sprejemanja priseljevanja."

