Japonska sprejela zakon, ki kriminalizira teroristične in druge zarote

Zaostrovanje zakonodaje pred olimpijskimi igrami leta 2020

15. junij 2017 ob 10:42

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Japonska je sprejela zakon, ki kriminalizira ne le izvajanje terorističnih zarot, ampak tudi njihovo načrtovanje, zato opozicija in skupine za človekove pravice opozarjajo, da bi bili lahko prizadeti tudi nedolžni državljani.

Vladajoča koalicija premierja Šinza Abeja je zakon uspešno predstavila v zgornjem domu parlamenta. Njegovi zagovorniki so trdili, da so spremembe potrebne, saj bo država leta 2020 gostila poletne olimpijske igre, a nasprotnikov zakona to ni prepričalo. V sredo zvečer se jih je več tisoč zbralo pred parlamentom, kjer so opozarjali, da se z zakonom zmanjšujejo svoboščine in da bi lahko tarča preiskave postali tudi nič hudega sluteči državljani. Na to so Japonsko opozorili tudi Združeni narodi.

Po novem zakonu sta kriminalizirana načrtovanje ali izvedba 277 dejanj. Če bodo na primer oblasti ugotovile, da je en član skupine načrtoval kakšno kriminalno dejanje, bo obtožena celotna skupina, piše BBC.

Glasba, gobe, motorni čoln, ...

Abe je dejal, da bo zakon omogočil državi "dobro sodelovanje z mednarodno skupnostjo pri onemogočanju terorizma". Njegova vlada je sicer sprva skušala kriminalizirati kar 676 dejanj, a so se nato uskladili za 277. Nov zakon prepoveduje načrtovanje hudih zločinov, kot so teroristični napadi, pa tudi manjše prestopke, kot so kopiranje glasbe, uporabljanje ponarejenih znamk, sodelovanje na tekmovanju motornih čolnov brez licence, nabiranje gob v zaščitenem gozdu ter protestiranje proti gradnji stanovanjskih stavb.

Opozicija svari, da je zakon napisan preveč ohlapno in da oblastem daje preveč moči. Podvomili so tudi o tem, kako so nekatera dejanja, ki so po novem kriminalizirana, povezana z načrtovanjem terorizma in organiziranega kriminala. Vladajoči Liberalno-demokratski stranki tudi očitajo, da je preskočila nekatere zakonske postopke, da bi zakon sprejela po hitrem postopku.

A. P. J.