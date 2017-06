Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poškodovana ameriška bojna ladja USS Fitzgerald. Foto: EPA Tovorna ladja je utrpela le nekaj prask. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Japonska: Več ranjenih in pogrešanih v trku ameriške bojne in tovorne ladje

Ni jasno, kako kljub naprednemu radarskemu sistemu niso preprečili trčenja

17. junij 2017 ob 07:03

Yokosaka - MMC RTV SLO

Blizu japonske obale sta trčili ameriška bojna in tovorna ladja, pri čemer so bili ranjeni trije ameriški mornarji, med njimi poveljnik ameriške ladje, še sedem jih pogrešajo.

Do trčenja 154 metrov dolge ladje USS Fitzgerald, ki je ena od najbolj tehnično dovršenih bojnih ladij na svetu z izjemno razvitim radarskim sistemom, in 200 metrov dolge trgovske ladje, ki je plula pod filipinsko zastavo, je prišlo okoli 2.30 po lokalnem času v prometno zelo obremenjenem območju. Od tam namreč ladje plujejo v in iz tokijskega zaliva. Po navedbah obalne straže tovorna ladja ACX Crystal s tovorom tehta nekaj manj kot 30.000 ton, kar je trikrat več od ameriške vojaške ladje.

Ameriški mornariški uradniki so sporočili, da so v ameriško vojaško bolnišnico Yokosuka prepeljali poveljnika ladje Bryca Bensona, ki je v stabilnem stanju, in še dva druga ranjena mornarja.

Ladja je po trčenju nadaljevala pot v Yokosuko, a z omejenimi funkcijami.

Kot poroča BBC, ni jasno, kako je možno, da sta ladji trčili kljub naprednemu radarskemu sistemu ameriške bojne ladje.

K. T.