Japonska vlada starejšim sporoča, naj se navadijo na robotsko nego

Strategija želi velike spremembe do leta 2020

6. februar 2018 ob 10:43

Tokio - MMC RTV SLO

Japonska vlada si prizadeva, da bi se razširilo sprejemanje tehnologije, ki naj bi nadomestila pomanjkanje delovne sile v negi starejših ljudi. Ti naj se navadijo na to, da jim bodo pomagali roboti.

Japonska družba se vse bolj stara, do leta 2025 pa naj bi v državi primanjkovalo 370.000 negovalcev. Razvijalci robotov so se tako osredotočili na proizvodnjo preprostih robotskih naprav, ki bi starejšim ljudem pomagale pri vstajanju iz postelje, namestitvi v invalidski voziček ali vstopanju v kad. Vlada pa vidi širše možnosti njihove uporabe. Med prioritetami so tako tudi roboti, ki lahko napovejo, kdaj bodo bolniki morali na stranišče.

Kot je po poročanju Guardiana dejal Hirohisa Hirukava, direktor raziskav na področju robotskih inovacij na japonskem Nacionalnem institutu za napredno industrijsko znanost in tehnologijo, sta med cilji tudi lajšanje bremena za medicinske sestre in povečanje avtonomije ljudi, ki še vedno živijo na svojem domu. "Roboti ne morejo rešiti vseh teh težav, lahko pa prispevajo k njihovemu lajšanju," je dejal.

Za zdaj skromna razširjenost

Hirukava je dejal, da se robotiko za zdaj uporablja le v okoli osmih odstotkih domov za starejše, delno zaradi visokih stroškov, delno pa zaradi "miselnosti ljudi, ki se ukvarjajo z nego, ki menijo, da morajo tovrstno nego izvajati ljudje". Kot je dodal, bo tudi "na strani ljudi, ki nego prejemajo, sprva psihološko nasprotovanje".

Hirukavin raziskovalni center je v zadnjih petih letih delal na projektu z vladno podporo za pomoč 98 proizvajalcem opreme pri preizkušanju robotskih naprav za nego. 15 naprav je bilo razvitih v komercialne proizvode.

Ker se skuša ohranjati čim nižje stroške in zapletenost, tovrstni roboti še niso podobni ljudem ali se pogovarjajo z uporabniki, uporabljajo pa pametno tehnologijo, da bi pomagali ljudem v določenih situacijah.

Ena električna naprava je tako namenjena pomaganju ljudem pri hoji po mestu. Ko senzorji zaznajo, da hodi uporabnik navzgor, se vklopi funkcija, ki človeku pomaga pri hoji, ko hodi navzdol, pa se vklopijo zavore, da se zmanjša možnost padcev. Hirukava je dejal, da naprava deluje po načelu koles s podporo motorjev.

V skladu z robotsko strategijo vlada upa, da bo 80 odstotkov prejemnikov nege do leta 2020 sprejelo nekakšno pomoč robotov.

B. V.