Japonska: Za azil zaprosilo 8.561 ljudi, sprejeli so le tri

Želijo narodnostno enotno družbo

3. oktober 2017 ob 13:58

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav je Japonska v prvi polovici leta 2017 prejela rekordnih 8.561 prošenj za azil, je zatočišče ponudila vsega trem beguncem.

Japonska je znana po svoji veliki zadržanosti do sprejemanja beguncev. V nasprotju z nekaterimi drugimi industrializiranimi državami, ki so priseljencem odprle vrata, da so s tem dobile potrebno delovno silo, je Japonska ubrala drugačno pot. Čeprav japonska družba postaja vse starejša, kar je glavni razlog za vse počasnejšo gospodarsko rast v državi, pa politike do priseljcev ne želi spremeniti.

V prvem poletju leta 2016 je prejela 5.011 prošenj za azil, od katerih je odobrila le štiri, v celotnem letu 2016 pa je razveselila le 11 ljudi. Dobrodelna organizacija Human Rights Watch je januarja japonsko politiko do prosilcev za azil označila za "grozljivo".

Zagovorniki trde politike do beguncev na Japonskem trdijo, da tako malo prosilcev sprejmejo, ker so v preteklih letih mnogi, ki so želeli začeti novo življenje na Japonskem, ponarejali podatke na dokumentih. "Vse več ljudi želi zlorabiti status begunca, saj zakon od leta 2010 dovoljuje, da ti ljudje v državi šest mesecev delajo, tudi če nimajo statusa begunca," je dejal Jasuhiro Hišida z japonskega pravosodnega ministrstva.

A. P. J.