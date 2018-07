Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Apokaliptični prizori z zahoda države. Foto: AP Evakuacija prebivalcev v Kurašikiju. Foto: AP Dodaj v

Japonska: Zaradi rekordnega deževja najmanj 30 mrtvih, dva milijona evakuiranih

Izredne razmere na jugu in zahodu države

7. julij 2018 ob 12:24,

zadnji poseg: 7. julij 2018 ob 20:24

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Na jugu in zahodu Japonske že več dni močno dežuje, pri čemer je po podatkih oblasti umrlo najmanj 30 ljudi.

Okoli 1,9 milijona ljudi je moralo zaradi deževja, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove, zapustiti svoje domove.

Javna televizija NHK, kjer so običajen program zamenjali s posebnimi oddajami o vremenskih razmerah, medtem poroča o 51 smrtnih žrtvah in okoli 50 pogrešanih. Tudi oblasti še zbirajo podatke, tako da 20 smrtnih žrtev verjetno še ni končno število.

Rekordne padavine imajo v številnih prefekturah, vključno s Hirošimo, kjer je bilo največ smrtnih žrtev. Močno pa sta bili prizadeti tudi provinci Aiči in Okajama. Na nekaterih območjih je padlo več kot meter dežja, je sporočila japonska vlada.

Plazovi in poplave

Dež je povzročil plazove in poplave, zaradi katerih so številni kljub evakuaciji ostali ujeti v svojih domovih, veliko pa se jih je zateklo na strehe svojih domov. V reševalnih operacijah sodeluje okoli 48.000 vojakov, policistov in gasilcev.

Premier Šinzo Abe je svojim ministrom naročil, naj naredijo vse, kar lahko, da bodo rešili žrtve. "Razmere so izjemno resne," je poudaril.

Japonska meteorološka služba je za velika območja zahodnega dela države izdala najvišjo stopnjo opozorila, ki ga izdajo samo, ko je pričakovati najobilnejše padavine v več desetletjih. Za druga območja pa je opozorilo umaknila. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo obilno deževje na jugu in zahodu države nadaljevalo do nedelje.

