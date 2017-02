Je bil umorjeni sploh Kim Džong Nam? Severna Koreja trdi, da ne.

Teden dni po umoru prijeti štirje osumljenci, štirje pa na begu

Malezijska policija v povezavi s smrtjo brata severnokorejskega voditelja Kim Džong Nama išče štiri moške. Zaradi preiskave pa se stopnjuje tudi napetosti med Kuala Lumpurjem in Pjongjangom, kjer dvomijo o identiteti umorjenega.

Malezijske oblasti se zdaj osredotočajo na iskanje štirih moških, ki so na dan napada na Kim Džong Nama na hitro zapustili Malezijo - Gre za 33-letnega Ri Ji Hyona, leto starejšega Hong Song Haca, 55-letnega O Jong Gila in 57-letnega Ri Jae Nama. Vsaj trije od njih naj bi odleteli v Džakarto, od tam pa v Dubaj, kjer se je za njimi izgubila vsaka sled. Vsi štirje moški naj bi bili Severni Korejci, po poročanju malezijskega časnika Star pa so že vsi doma, v Pjongjangu.

Do zdaj so zaradi napada na Nama Malezijci prijeli štiri ljudi - najprej dve ženski, iz Indonezije in Vietnama, Malezijca, ki je fant ene izmed deklet, in pred dnevi še Severnega Korejca.

Zaradi podrobne preiskave jeza Severne Koreje

A na splošno je Severna Koreja precej nezadovoljna zaradi načina, kako Malezija izvajala preiskavo umora starejšega polbrata Kim Džong Una. Ker Malezija do srede, ko naj bi bili znani izsledki obdukcije (še vedno namreč ni znano, za kakšen strup je šlo), Pjongjangu ne želi predati Kimovih posmrtnih ostankov, jo je odposlanik Severne Koreje v Kuala Lumpurju, Kang Chol, obtožil "sodelovanja s sovražnimi silami" in namignil, da Malezija očitno nekaj skriva.

Kdo je sploh umorjeni?

"Od incidenta je že sedem dni, o vzroku smrti pa ni nobenega jasnega dokaza, tako da v tem trenutku ne moremo zaupati preiskavi malezijske policije," je novinarjem dejal veleposlanik. Ob tem je omenil celo, da ni nobenega dokaza, da je umorjeni res Kim Džong Nam - po podatkih severnokorejskega veleposlaništva je moški s seboj nosil potni list na ime Kim Chol.

"Nobenega razloga nimamo, da bi želela prikazati Severno Korejo v negativni luči, bomo pa objektivni," pa je malo pozneje novinarjem dejal malezijski premier Najib Razak.

Odpoklic malezijskega veleposnaika v Pjongjangu

Malezijski zunanji minister je obtožbe zavrnil kot neutemeljene in poudaril, da je njihova dolžnost, da izvedejo podrobno preiskavo in ugotovijo, kako je Kim umrl. Nato je odpoklical malezijskega odposlanika v Pjongjangu in na zagovor poklical severnokorejskega predstavnika v državi.

Malezija vztraja, da bo posmrtne ostanke predala le ožjim sorodnikom, a se za zdaj ni še nihče oglasil. Prav tako želijo pred predajo ostankov z DNK-analizo potrditi, da gre res za Kim Džong Nama, a jim ne uspe dobiti vzorca za primerjavo.

Zaostrovanje odnosov med državama

Kot je znano, je Malezija ena redkih držav, s katero ima Severna Koreja vzpostavljene diplomatske odnose, a po nenavadnem umoru nekdanjega pretendenta za voditelja Severne Koreje, Kim Džong Nama, se odnosi med državama hitro slabšajo. Precej nezadovoljni so po poročanju Reutersa tudi v Pekingu, saj je Nam živel v Macau in pod kitajsko zaščito.

Južna Koreja je sicer že prejšnji torek, torej dan po umoru, zatrdila, da za napadom stojijo severnokorejski agenti, in izrazila zaskrbljenost zaradi ravnanj svoje severne sosede.

Medtem pa se je v medijih pojavil posnetek nadzornih kamer, ki so ujele trenutek, ko je ena izmed pridržanih žensk napadla Kim Džong Nama in mu na obraz pritisnili z neznano snovjo prepojeno krpo. Prva ga je objavila japonska televizijska postaja Fuji TV, malezijska policija pa pristnosti posnetka še ni potrdila.

