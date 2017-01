Je Trump medijem kazal prazne dokumente?

Vpogleda v papirje novinarjem ni dovolil

13. januar 2017 ob 14:44

New York - MMC RTV SLO/STA

Britanski Independent je poročal, da naj bi bili dokumenti, s katerimi je Donald Trump na novinarski konferenci dokazoval domnevno predajo poslov sinovoma, prazni.

Na novinarski konferenci v sredo je imel Trump ob sebi polno mizo dokumentov, ki so bili osrednja točka njegove prve novinarske konference po pol leta. Dokazovali naj bi proces predaje poslov Trumpovima sinovoma, s čimer bi se izognil morebitnemu konfliktu interesa v času predsednikovanja.

Tako Trump kot njegova odvetnica Sheri Dillon sta na novinarski konferenci večkrat pokazala na dokumente in trdila, da so le del številnih potrebnih papirjev, s katerimi se bo Trump ločil od svojih poslovnih interesov in jih predal svojim otrokom.

Vendar novinarjem vpogled v mape z dokumenti ni bil dovoljen. Independent poroča, da na nekaj vidnih papirjih ni bilo številk strani ali samolepilnih listkov, ki jih odvetniki običajno uporabljajo za označevanje določenih delov dokumentov, dokumenti pa so bili tudi napačne velikosti. Prav tako so bile nekatere mape popolnoma prazne.

Čeprav je mogoče, da so dokumente natisnili le za namen konference, pa pri britanskem časniku prav zaradi prepovedi vpogleda v papirje menijo, da je šlo le za kup praznih papirjev.

A. Č.