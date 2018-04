Jean-Marie Le Pen postal član evropskega neofašističnega zavezništva

Leta 2015 so ga izključili iz Nacionalne fronte

5. april 2018 ob 16:54

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Ustanovitelj francoske skrajno desne Nacionalne fronte (FN) Jean-Marie Le Pen, ki je bil iz FN-ja izključen, se je pridružil evropskemu neofašističnemu gibanju Zavezništvo za mir in svobodo.

"Sprejemamo Jean-Marie Le Pena v trenutku revolucionarnih sprememb v Evropi," so zapisali na spletni strani stranke in Le Penovo pridružitev označili za zgodovinski dogodek.

89-letni evropski poslanec in nekdanji predsednik FN-ja je potrdil pridružitev zavezništvu, ni pa želel tega komentirati.

V zavezništvu so nemška neonacistična stranka NPD, italijanska neofašistična stranka Nova sila in češka skrajno desna stranka DSSS. Člani zavezništva, ki so izvoljeni v Evropski parlament, so tam kot samostojni poslanci. Le Pen se sicer prihodnje leto ne namerava potegovati za nov mandat v Evropskem parlamentu.

FN je članica drugega evropskega gibanja MENL, v katerem so še avstrijski Svobodnjaki in italijanska Liga.

Izključen zaradi skrajnih izjav

Skrajno desna Nacionalna fronta, ki jo zadnja leta vodi Le Penova hči Marine (začasno je z vrha odstopila med lanskimi volitvami), je svojega ustanovitelja maja 2015 najprej suspendirala, nato pa izključila, ker je večkrat zmanjševal pomen holokavsta in hvalil francoski režim, ki je med drugo svetovno vojno sodeloval z nacisti.

Nekdanji predsednik se je na to odločitev pritožil.

Prizivno sodišče v Versaillesu je februarja odločilo, da Le Pen kljub izključitvi iz FN ostaja častni predsednik stranke. Marca so na kongresu FN-a s spremembo statuta ukinili položaj častnega predsednika, ki ga je tako izgubil tudi Le Pen.

K. S.