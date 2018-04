Jemen: V savdskem napadu na poroko ubiti svatje in nevesta

Že tretji napad na civiliste v zadnjih dneh

23. april 2018 ob 18:17

Sana - MMC RTV SLO

Zračni napad savdske koalicije v Jemnu je bil usoden za svate na poročni zabavi, na kateri je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, med njimi tudi nevesta.

Kot poroča AP, je večina žrtev žensk in otrok, ki so se zbrali v enem izmed šotorov, postavljenih za poročno slavje v Bani Kajisu. Nevesta je umrla na kraju, ženina pa so skupaj s 45 ranjenimi prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico.

Med ranjenimi je tudi 30 otrok, pri čemer so nekateri zaradi šrapnela in odtrganih udov v kritičnem stanju.

Posnetki s prizorišča zračnega napada kažejo pretresljive in krvave prizore.

Predstavnik ministrstva za zdravje Abdel Hakim Al Kahlan je povedal, da rešilni avtomobili sprva niso mogli do kraja napada, saj so se bali, da se bodo zračni napadi še nadaljevali, saj so savdski lovci še kar preletavali območje.

Napadi na civiliste

Gre že za tretji smrtonosni savdski napad v zadnjih dneh, v katerem so bile žrtve civilisti. V ločenem napadu v nedeljo zvečer je bila v neki hiši ubita celotna petčlanska družina, v soboto pa je bilo ubitih 20 civilistov v zračnem napadu na avtobus z delavci na zahodu Jemna.

Riad zadnjega napada ni želel komentirati, sporočili so le, da bodo zadevo "preiskali".

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije že tri leta izvaja zračne napade na šiitske upornike v Jemnu, ki nadzirajo večji del severa in prestolnico Sano. Čeprav vztrajajo, da nikdar ne ciljajo načrtno civilnih tarč, pa je po podatkih neodvisnih agencij, kot je Yemen Data Project, kar tretjina od 16.847 zračnih napadov od začetka vojne zadela nevojaške tarče.

V triletni vojni je bilo ubitih več kot 10.000 civilistov, ranjenih več 10.000, več kot 3 milijone ljudi pa je zbežalo s svojih domov.

Tri leta "absurdne" vojne

ZN in organizacije za človekove pravice koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, ki ji pomagata še Velika Britanija in ZDA, obtožujejo vojnih zločinov, saj so redne tarče zračnih napadov poroke, tržnice, bolnišnice in šole.

Koalicija po drugi strani za vse skupaj krivi uporniške Hutije, češ da uporabljajo civiliste za živi ščit in so se pomešali mednje.

Pod plazom kritik so se znašle tudi ZDA in nekatere evropske države, ker da so zaradi podpore napadom oz. Savdski Arabiji in prodaji orožja Riadu sokrive za kri, ki se preliva v Jemnu. Ameriški predsednik Donald Trump se je tako ravno prejšnji mesec pohvalil, koliko orožja so ZDA prodale Riadu, rekordni orožarski posel so s Savdijci sklenili tudi Britanci in celo levo usmerjeni kanadski premier Justin Trudeau se je moral prejšnji mesec braniti, ker je njegova vlada potrdila pogodbo za prodajo orožja Riadu.

ZN je vojno, ki divja v tej nekoč turistično privlačni in gostoljubni državi, lani opisal kot "absurdno" in "jalovo".

K. S.