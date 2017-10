Jemenska Nobelova nagrajenka za mir T. Karman: Jemen je pozabljena dežela

Umrlo je več kot 10.000 ljudi

8. oktober 2017 ob 12:55

Sana - MMC RTV SLO, Reuters

Jemenska Nobelova nagrajenka za mir Tavakol Karman je opozorila na trpljenje milijonov ljudi v Jemnu. Kot je dejala, je Jemen pozabljena dežela.

"Svet ne posveča dovolj pozornosti Jemnu. To je pozabljena dežela. V naši državi je veliko trpljenja, veliko je lakote, tudi kolera je," je dejala Tavakol Karman.

Okoli 21 milijonov prebivalcev Jemna oziroma 80 odstotkov prebivalstva potrebuje pomoč. Zaradi kolere je do zdaj umrlo okoli 2.000 ljudi, sumov primerov te bolezni pa je že 750.000. Agencije za človekoljubno pomoč opozarjajo, da gre v Jemnu za najhujšo humanitarno krizo.

V Jemnu že dve leti in pol traja vojna, v kateri se mednarodno priznana vlada predsednika Abda Rabuja Mansurja Hadija, ki uživa vojaško podporo koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, bori proti hutijevskim upornikom s podporo Irana.

38-letna Tavakol Karman, ki je Nobelovo nagrado za mir prejela leta 2011 za vodilno vlogo na protestih proti nekdanjemu predsedniku Aliju Abdulahu Salehu, opozarja na obupne razmere v državi. Državni uslužbenci že več mesecev niso prejeli plač, ljudje pa nimajo dostopa do osnovnih potrebščin, kot so voda, hrana, elektrika in zdravstvena oskrba.

V vojni je umrlo več kot 10.000 ljudi, zaradi spopadov pa je z domov zbežalo dva milijona ljudi. Tavakol Karman je prst uperila v savdsko koalicijo, ki da je "prelomila zavezo do humanitarne situacije v državi". Po njenih besedah ta koalicija v vojni le meče bombe in izstreljuje rakete, ne upošteva pa posledic.

V napadih koalicije so ubiti številni civilisti, tudi otroci, Savdska Arabija pa vztraja, da se v vojaškem posredovanju trudijo izogniti civilnim žrtvam. Tavakol Karman poziva k takojšnji prekinitvi zračnih napadov, saj "ne povzročajo ničesar razen bombardiranja stanovanjskih sosesk in več civilnih žrtev".

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu nadzira pristaniško mesto Aden in druga območja na jugu, uporniki pa nadzirajo glavno mesto Sana in dele države na severu.

Riad zavrača poročilo ZN-a

Potem ko je ZN objavil seznam kršiteljev pravic otrok, na katerega je zaradi ubijanja otrok uvrstil tudi savdsko koalicijo v Jemnu, je Riad poročilo zavrnil. ZN je opozoril, da je koalicija lani ubila ali ranila 683 otrok ter napadli na desetin šol in bolnišnic, Savdska Arabija pa sporoča, da je poročilo "netočno in zavajajoče".

Koalicija je bila na seznam uvrščena tudi lani, a jo je tedanji generalni sekretar ZN-a Ban Ki Mun nato umaknil. Ban Ki Mun je Savdsko Arabijo takrat obtožil "nesprejemljivega" pritiska, saj je, kot je poročal Reuters, Riad grozil s prenehanjem financiranja ZN-a.

ZN je na črni seznam kršiteljev pravic otrok uvrstil tudi hutijevske upornike, jemenske vladne sile in provaldne milice tar Al Kaido na Arabskem polotoku.

B. V.