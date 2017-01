Jobbik opušča skrajnodesničarsko politiko in napoveduje boj za oblast

Vona napoveduje gradnjo bolj demokratičnega sistema

11. januar 2017 ob 20:16

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters

Madžarska opozicijska stranka Jobbik bo opustila svoja skrajnodesničarska in antisemitska stališča, s čimer se želi premakniti proti sredini in se na volitvah leta 2018 spustiti v boj za oblast z vladajočim Fideszom premierja Viktorja Orbana.

Jobbik je že od nastanka leta 2003 znan po svojih skrajnih stališčih in javnem omalovaževanju Judov, homoseksualcev in tujce. Njegovi uniformirani pripadniki so večkrat izvedli pohode skozi območja, kjer živijo Romi. Bolj kot sodelovanje z Evropsko unijo, katere članica je Madžarska, je stranka zagovarjala tesnejše odnose z Rusijo, Iranom in Turčijo.

Decembra lani pa je prišlo do nenadnega preobrata, ko je vodja stranke Gabor Vona madžarskim Judom poslal voščilo za judovski praznik luči Hanuko.

Kot je v pogovoru za agencijo Reuters povedal Vona, se ima njegova stranka veliko za oddolžiti, pri čemer je sam prepričan, da bo sprememba smeri prinesla znatne politične rezultate in stranko prej ali slej ponesla v vlado.

Posnemajoč premierja Orbana, ki je opustil svoje liberalne korenine in jih zamenjal za konservativna izhodišča, s tem pa se nato na volitvah leta 1998 dokopal do vladanja, Vona računa, da bo volivce pridobil na tako z levice, kjer je med strankami zmeda, kot tudi z desnice.

"Potrebovali bomo nekaj mostov ... do volivcev na levici in ne do strank na levici," je povedal Vona in dodal, da Jobbik ponuja sporočilo, ki nagovarja oboje - nekdanje leve in nekdanje desne volivce.

Gradnja bolj demokratičnega sistema

Vona pojasnjuje, da si strankarski "sodobni konservatizem" sposoja tako iz progresivne kot desničarske agende. Tako se med drugim zavzema za varovanje okolja in enakost pri plačah v vsem EU-ju, pri rasti gospodarstev držav pa nasprotuje zanašanju na priseljensko delovno silo.

Napovedal je popolno nasprotje od Fidesza, ki je izvajal pritisk na neodvisne medije. "Neodvisne institucije, mehanizmi nadzora ... težko si je predstavljati, a Jobbikova vlada bo na Madžarskem ustvarila veliko bolj demokratični politični sistem, kot ga je v zadnjih sedmih letih zgradil Fidesz," zagotavlja Vona.

Da bi dosegel volilno podporo, kot jo ima Fidesz, bo moral Jobbik na svojo stran pridobiti še kar nekaj volivcev. Po zadnjih javnomnenjskih anketah ima Jobbik med vprašanimi od 10 do 13 odstotkov podpore, medtem ko bi Fidesz volilo med 31 in 36 odstotkov vprašanih. Največji delež, okoli 40 odstotkov, je neodločenih.

V stranki pojasnjujejo, da njihova volilna baza šteje okoli 20 odstotkov volivcev, po navedbah Vone pa strankina anketa kaže, da je Jobbik najmanj nepriljubljena večja politična skupina in druga izbira pri večini volivcev.

"Imamo zelo resne rezerve. Prepričan sem, da bo Jobbik nekoč vladal Madžarski, gre le za vprašanje časa. Je pa očitno, da delamo na tem, da bi se to zgodilo leta 2018," optimistično v prihodnost zre Vona.

"Nismo več v najstniških letih. Veliko najstnikov se zave, joj, kako sem se motil ... Jobbik lahko primerjamo z najstnikom, ki se je nekajkrat zaletel v zid, preden je ugotovil, da življenje ni črno-belo," je sklenil vodja Jobbika.

G. V.