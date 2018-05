Johnson polaskal Trumpu z Nobelovo nagrado za mir

Rohani: Iran se bo ne glede na odločitev ZDA držal sporazuma

7. maj 2018 ob 19:42,

zadnji poseg: 7. maj 2018 ob 20:52

Britanski zunanji minister Boris Johnson je na dvodnevnem obisku v Washingtonu, kjer skuša sogovornike prepričati, da ZDA ne bi odstopile od jedrskega sporazuma z Iranom iz leta 2015.

Johnson je ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s katerim se ne bo srečal, nagovoril prek Trumpove najljubše jutranje oddaje Fox&Friends na televiziji Fox News. Pozval ga je, naj ne odstopi od sporazuma z Iranom, saj "načrta B na tej stopnji ni".

"Ali resno mislimo napasti iranske kapacitete v Fordu in Natanzu? Je to realna opcija? Ali pa si raje prizadevamo za to, kar imamo zdaj, in nato skupaj pritisnemo na Iran? Jaz ne vidim vojaške rešitve problema," je med drugim po poročanju BBC-ja dejal Johnson, ki je sicer pritrdil Trumpovim kritikam sporazuma z Iranom, a je dodal, da so pomanjkljivosti rešljive.

Če Trump uredi Severno Korejo in Iran, si zasluži Nobelovo nagrado za mir

Johnson je med oddajo tudi zagotovil, da si Trump zasluži Nobelovo nagrado za mir, če mu uspe rešiti korejsko jedrsko krizo in problem Irana. "Če lahko Trump uredi Severno Korejo in iranski jedrski dogovor, potem ne vidim razloga, da bi bil kaj manj vreden Nobelove nagrade za mir od Baracka Obame," je dejal Johnson. Obama je leta 2009 dobil Nobelovo nagrado za mir, ki jo je norveški odbor za nagrade utemeljil s tem, da je utrdil mednarodno diplomacijo in sodelovanje med ljudmi. Tudi Obamovi podporniki se sicer bolj ali manj strinjajo, da je nagrado dobil brez kakšnih konkretnih zaslug, ampak bolj zaradi optimizma, ki je zajel svet po njegovi izvolitvi, pri čemer dejstvo, da je temnopolt, ni igralo zanemarljive vloge.

Trump bo odločitev sporočil v torek

Johnson je pred nastopom na televiziji Fox News objavil članek v New York Timesu, kjer je Trumpa opozoril, da bi bil odstop od iranskega sporazuma napaka. Slabosti leta 2015 sklenjenega sporazuma, po katerem se je Iran v zameno za odpravo sankcij odpovedal jedrskemu orožju, se lahko odpravijo, pri čemer bodo z ZDA sodelovali evropski podpisniki sporazuma (Velika Britanija, Francija, Nemčija). Pred Johnsonom sta podobno misijo prepričevanja Trumpa okrog iranskega sporazuma opravila francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel. Trump po njunem obisku ni spremenil mnenja o sporazumu, ki ga ima za katastrofo. Kaj bo storil z njim, bo sporočil v torek ob 19.00 po srednjevropskem času.

Evropejci in nekateri člani njegove vlade ter kongresa ga prepričujejo, naj pusti sporazum pri miru in sodeluje pri iskanju rešitev za skrbi, ki jih poudarja, to pa je iranski raketni program in destabilizacijske dejavnosti po Bližnjem vzhodu, kot je podpora šiitskim oboroženim skupinam v regiji.

Rohani: Iran bo ostal zavezan sporazumu

Iranski predsednik Hasan Rohani je sicer v ponedeljek malce pomiril svet z izjavo, da bo Iran ostal zavezan sporazumu, ne glede na to, kaj bo storil Trump. "Če se znebimo ameriške škodljive prisotnosti, bo to za nas popolnoma v redu," je sporočil Rohani.

Trump podprl Gino Haspel

Trump je medtem znova podprl kandidatko za novo vodjo ameriške obveščevalne agencije CIE Gino Haspel, ki se je znašla na udaru kritik zaradi domnevno krutih zasliševalnih metod. "Demokrati jo želijo izločiti, ker je bila pretrda s teroristi. Zmagaj, Gina," je med drugim na Twitterju zapisal Trump. Hasplova bo v senatu "zaslišana" v sredo.

Trumpa ne bo na odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu

Iz Bele hiše so v ponedeljek še sporočili, da se Trump 14. maja ne bo udeležil odprtja ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu, kamor se bo to preselilo iz Tel Aviva. V ameriški delegaciji bodo med drugim ameriški finančni minister Steve Mnuchin, Trumpov zet Jared Kushner in Trumpova hčerka Ivanka Trump. Poleg ZDA naj bi veleposlaništvo v Jeruzalem do konca maja preselil tudi Paragvaj.

