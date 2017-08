Jordanski poslanci proti zakonu, ki je omogočil poroko posiljevalca z žrtvijo

Podobne zakonske luknje v več državah Bližnjega vzhoda

1. avgust 2017 ob 18:40

Aman - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Jordanski poslanci so izglasovali ukinitev spornega 308. člena zakona, po katerem so bili posiljevalci oproščeni za zločin, če so poročili žrtev posilstva. O odpravi člena morata odločati še senat in jordanski kralj Abdulah II.

Predsednik parlamenta Atef Taravneh je dejal, da je ukinitev spornega člena podprla večina poslancev v 130-članskem parlamentu. Pri tem ni razkril točnega števila poslancev, ki so glasovali proti.

Organizacije za pravice žensk so se za odpravo člena zavzemale več let. O odpravi omenjenega člena bo zdaj odločal 65-članski jordanski senat. Če bo senat potrdil odpravo, bo novi kazenski zakonik moral ratificirati še jordanski kralj.

"Današnji dan je pomemben korak za feministično gibanje in nevladne organizacije, ki jim je uspelo, da so spravili to spremembo v razpravo, da bi zaščitili žrtve posilstva," je dejala pravna svetovalka jordanske ženske zveze Hala Ahed. Dodala je, da 308. člen ni imel pozitivnega vpliva na družbo, pač pa je zgolj koristil posiljevalcem.

Ahedova poudarja, da so se za pravice žensk borili več let, njihovo delo pa še ni končano. V senatu je namreč tudi konservativni blok, z bojem pa bodo nadaljevali, dokler zakon ne bo ratificiran.

Kraljevi odbor februarja predlagal ukinitev

Kraljevi odbor, ki želi reformirati leta 1960 sprejeti kazenski zakonik, je februarja predlagal ukinitev spornega 308. člena. Odbor je septembra lani ustanovil jordanski kralj Abdulah II, ki bo imel končno odločitev glede spremembe zakona, če jih odobri senat.

Družine zaradi časti pristale v poroke

Nekateri jordanski politiki so v kampanji dalj časa opozarjali, da takšna zakonodaja dekleta izpostavlja dosmrtnemu spolnemu nasilju in zlorabam lastnih posiljevalcev. Starši deklet so zaradi ohranjanja družinske časti pogosto pristali v takšne poroke, vendar nobeno dekle ne bi smelo biti darilo svojemu posiljevalcu, je poudarila parlamentarka Wafa Bani Mustafa.

"Gre za korak naprej v boju proti nekaznovanosti za spolne zločine in nasilje nad ženskami ter tudi za pomembno izboljšavo zakonodaje," je dejal Adam Coogle, predstavnik organizacije za človekove pravice Human Rights Watch, ki je glasno pozivala k spremembam jordanske zakonodaje.

Humanitarne organizacije so pozdravile odločitev in jo označile za korak naprej v boju proti nekaznovanosti spolnih prestopnikov na Bližnjem vzhodu. Podobne sporne zakonodaje imajo še v Bahrajnu, Iraku, Kuvajtu, Siriji in na palestinskih ozemljih, opozarja bližnjevzhodna predstavnica mednarodne organizacije za zaščito pravic žensk Equality Now Suad Abu-Dajeh.

Pozivi k sprembam v Libanonu

Abu-Dajehova je izrazila upanje, da bo sprememba jordanske zakonodaje sprožila spremembe tudi v Libanonu. Tam je humanitarna skupina Abaad postavila plakate žensk v okrvavljenih in raztrganih poročnih oblekah s pripisom "bela obleka ne skrije posilstva".

Nekatere države v regiji so že zaprle tovrstne luknje v zakonu. 26. julija je podoben člen v kazenskem zakoniku ukinil tunizijski parlament. Egipt je svojo zakonodajo spremenil leta 1999, v Maroku so spremembe uvedli po samomoru 16-letnice in poskusu samomora 15-letnice, ki sta bili prisiljeni v poroko s posiljevalcem.

Zunaj Bližnjega vzhoda imajo podobne sporne zakonodaje še na Filipinih in v Tadžikistanu, opozarja Equality Now.

