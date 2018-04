Julija Skripal prek britanske policije zavrnila rusko pomoč

Skripalova: "Nihče ne govori v mojem imenu"

11. april 2018 ob 21:25,

London - MMC RTV SLO

Julija Skripal, zastrupljena hčerka nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, je v izjavi prek britanske policije po odhodu iz bolnišnice v Salisburyju svojo sestrično Viktorijo, ki živi v Moskvi, pozvala, naj je ne kontaktira ali poskuša obiskati.

"Njena mnenja in ocene niso moja, niti ne očetova," je poudarila.

33-letna Skripalova je v izjavi za javnost, ki ga je v njenem imenu objavila britanska policija, potrdila, da je Rusija stopila v stik z njo, a da njihovih uslug ne potrebuje, zato nadaljnji stik z ruskim veleposlaništvom zavrača - vsaj v času, ko okreva.

Rusinjo so sicer britanske oblasti po odpustitvi iz bolnišnice prepeljale na neznano, varovano lokacijo. "Na voljo imam posebej usposobljene varnostnike, ki mi pomagajo in mi razlagajo preiskovalne postopke, ki potekajo" je zapisano v izjavi, posredovani prek Scotland Yarda.

"Imam dostop do prijateljev in družine, posredovani so mi bili tudi vsi potrebni kontakti na ruskem veleposlaništvu, ki mi je prijazno ponudilo svojo pomoč. V tem hipu ne želim izkoristiti njihovih uslug, če pa si premislim, vem, kako stopiti v stik z njimi," je zapisano.

"Nihče ne govori v mojem imenu"

Skripalova pravi, da še ni dovolj pri moči, da bi dala intervju za medije, a poudarja, da "nihče ne govori v mojem imenu ali v imenu mojega očeta". Ta naj bi bil po njenih besedah še vedno "resno bolan", tudi sama pa naj bi še vedno čutila posledice napada z živčnim strupom.

"Kar je najpomembnejše - sem na varnem in se počutim bolje iz dneva v dan, nisem pa še dovolj pri moči, da bi dala poln intervju. Upam, da bo nekega dne prišlo tudi do tega. Do takrat pa želim poudariti, da nihče ne govori v mojem imenu, ne v imenu mojega očeta, razen naju samih," je zagotovila.

Julijo in Sergeja Skripal so našli nezavestna v parku v Salisburyju 4. marca. Britanski strokovnjaki so ugotovili, da sta bila zastrupljena z živčnim strupom, domnevno z novičokom, ki sicer izvira iz časov Sovjetske zveze. London je za napad nemudoma obtožil Moskvo, kar pa ta ostro zanika. London prav tako zavrača pozive Moskve po razkritju dokazov in skupni preiskavi primera Skripal.

