Juncker: Nočem neodvisne Katalonije, ker bi to spodbudilo druge

Bruselj ne more biti mediator, če je za to samo ena stran

13. oktober 2017 ob 12:13

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da ne želi, da Katalonija postane neodvisna, ker bi to spodbudilo tudi druge regije z enakimi težnjami, vodenje EU-ja pa bi s tem postalo preveč komplicirano.

"Če dovolimo Kataloniji, - to sicer ni naša zadeva, da se odcepi, bodo to storili tudi drugi. Tega ne želim," je dejal Juncker v govoru na univerzi v Luxembourgu. Ob tem je dejal, da je "zelo zaskrbljen" zaradi separatističnih teženj, španskega premierja Mariana Rajoya pa je spodbudil, naj poskrbi, da se razmere umirijo.

Glede poziva katalonskih oblasti, naj EU prevzame vlogo mediatorja, je dejal, da komisija tega ne more storiti, če je k mediaciji pozvala zgolj ena stran. Ob tem je znova zatrdil, da zaupa Rajoyu, da bo razrešil položaj, ki je za Bruselj notranjepolitične narave.

Kot smo že poročali, je Rajoy v sredo predsedniku katalonske regionalne vlade Carlesu Puigdemontu postavil ultimat, da mu do ponedeljka do 10. ure odgovori, ali je v torek formalno razglasil samostojnost Katalonije ali ne. Najpozneje do prihodnjega četrtka - prav tako do 10. ure - pa bi morala katalonska vlada prekiniti vse postopke za odcepitev in se vrniti v okvire pravnega reda, kot ga določa španska ustava.

Če Puigdemont tega ne bo storil, bo Madrid uporabil 155. člen ustave, ki omogoča odvzem avtonomije pokrajine. V Španiji sicer omenjenega člena še nikoli doslej niso uporabili in tudi ni jasno, katere konkretne ukrepe bodo uporabili za to.

K. T.