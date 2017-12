Juncker in Mayeva sta se trdo pogajala, a preboja nista dosegla

Unionisti, Valižani, Škoti in London proti posebnemu dogovoru za Severno Irsko

Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker in britanska premierka Theresa May sta na skupni novinarski konferenci v Bruslju dejala, da pri pogajanjih o t. i. brexitu še ni zadostnega napredka.

"S predsednikom Junckerjem sva imela konstruktivno srečanje. Obe strani se pogajata trdo in v dobri veri, a pri nekaterih vprašanjih ostajajo razlike. Pogovori se bodo nadaljevali še pred koncem tedna. Prepričana sem, da se bodo končali pozitivno," je v Bruslju po poročanju BBC-ja dejala Mayeva.

Juncker je ponovil, da je bilo srečanje odkrito in konstruktivno, a da celotnega dogovora še ni bilo mogoče doseči. Hkrati je izrazil prepričanje, da je dogovor o t. i. ločitvenih vprašanjih še lahko dosežen pred decembrskim vrhom Evropske unije, ki bo 14. in 15. decembra. Mayevo je sicer označil kot izredno trdo pogajalko. "To ni poraz, je začetek zadnjega kroga pogovorov," je poudaril Juncker.

Ključna vprašanja: pravice državljanov, finančna poravnava in meja na Irskem

Poleg pravic državljanov in meje z Irsko je prednostno vprašanje tudi finančna poravnava med Londonom in EU-jem, glede katere je bil prejšnji teden dosežen določen napredek. EU je Veliki Britaniji začetek decembra postavil kot rok, v katerem mora zagotoviti konkretne zaveze glede omenjenih treh vprašanj, če želi, da voditelji sredi meseca presodijo, da je dosežen zadosten napredek za prehod v pogajanja o prihodnjih odnosih. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske bo po napovedih Evropsko unijo zapustila marca leta 2019.

Mayeva se je po srečanju z Junckerjem sešla še s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom, ki je na Twitterju presodil, da je dogovor blizu.

Neuradno: poseben dogovor za Severno Irsko, ki bi bila zakonodajno usklajena z EU-jem

Medtem pa so v javnost pricurljale informacije, da naj bi bil dosežen kompromisni dogovor o irskem otoku, po katerem naj bi po poročanju medijev Severna Irska po brexitu ostala "zakonodajno usklajena" z EU-jem. Zaradi tega z Otoka prihajajo prvi nezadovoljni odzivi. Izjemo za Severno Irsko zavračajo tako ulstrski unionisti, ki so koalicijski partnerji vladajočih konservativcev, kot tudi Škoti, Valižani in londonski župan Sadiq Khan.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na vire v irski vladi, je Velika Britanija v pogajanjih po brexitu privolila v to, da bi na Severnem Irskem tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU-ja ohranili sedanjo zakonodajo s področja notranjega trga in carinske unije. S tem se zakonodaja na Severnem Irskem ne bi razlikovala od tiste, ki velja na sosednjem Irskem oziroma v EU-ju, na irskem otoku pa bi se izognili nadzoru na meji. S tem bi zagotovili spoštovanje velikonočnega sporazuma iz leta 1998, ki je Severni Irski prinesel mir po več desetletjih nasilja. Velika Britanija se je sicer odločila za t. i. trdi brexit, kar pomeni, da bo z izstopom iz EU-ja izstopila tudi iz notranjega trga in carinske unije.

Unionisti grozijo z odtegnitvijo podpore vladi

Ulstrski unionisti (DUP), ki v britanskem parlamentu konservativcem premierke Therese May zagotavljajo večino, so že sporočili, da dogovor zavračajo. Kot je po poročanju britanskega BBC-ja poudarila vodja DUP-a Arlene Foster, stranka ne bo sprejela dogovora, ki "ločuje Severno Irsko od Združenega kraljestva". Irsko vlado pa je obtožila, da skuša enostransko spremeniti velikonočni sporazum "brez njihovega sodelovanja in privoljenja". Poslanci iz vrst unionistov so že napovedali, da bodo glasovali proti kakršnemu koli dogovoru, ki bo Severni Irski dal poseben status v odnosih z EU-jem.

