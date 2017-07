Juncker po obletnici spodletelega udara Turčiji ponuja evropsko roko

Erdogan napoveduje uvedbo smrtne kazni

16. julij 2017 ob 16:09,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 16:14

Carigrad, Ankara, Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker želi Turčiji pustiti odprta vrata v Evropo. Medtem je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan ob obletnici udara dejal, da bi izdajalcem zdrobil glave.

Turčija je v soboto zaznamovala prvo obletnico spodletelega državnega udara. V Carigradu se je zbralo več deset tisoč Erdoganovih podpornikov, ki se jim je ta v govoru na Mostu mučenikov zahvalil za branjenje demokracije in njegove vlade, poroča BBC.

Turški predsednik je dejal, da bi morali pučiste pred sodišče privesti v enakih uniformah kot zapornike v Guantanamu. Poudaril je, da bi "zdrobil glave izdajalcev", ki so načrtovali poskus udara.

Točno ob 1.32 po krajevnem času, natanko leto dni po tem, ko so pučisti bombardirali poslopje turškega parlamenta, je Erdogan nagovoril še parlament v Ankari. Zavzel se je za ponovno uvedbo smrtne kazni in poudaril, da ga kritike Evropske unije ne bodo odvrnile.

"Ko bo zakon prišel v parlament, in verjamem, da bo sprejet, ga bom odobril brez oklevanja," je dejal privržencem v parlamentu in dodal: "Vseeno mi je, kaj o tem menita Hans in George. Pomembno je, kaj si mislijo Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayse, Fatma in Hatice." Opozicija je parlamentarno sejo bojkotirala.

Juncker Turčiji ponuja roko

"Leto dni po poskusu državnega udara Evropa še vedno ponuja roko," je Juncker zapisal v prispevku za današnjo izdajo nemškega časopisa Bild am Sonntag.

Zagotovil je, da še posebej v težkih časih Evropa stoji Turčiji ob strani. "Zdaj pričakujem, da se bo tudi Turčija vedla evropsko in upoštevala evropske temeljne vrednote," je dejal.

Evropska unija si po Junckerjevih besedah želi, da je njena soseda demokratična, stabilna in gospodarsko uspešna. "V središču vsega našega ravnanja pa je turško ljudstvo," je poudaril predsednik Evropske komisije. "Želel bi, da bi se Turčija približevala Evropi, namesto da se oddaljuje od nje," je dodal.

Smrtna kazen bi pomenila konec pogajanj

Zapisal je še, da je EU storil vse za to, da bi postavil usmeritve za liberalizacijo vizumskega režima in poglobljeno carinsko unijo. "A pri tem mora biti vedno jasno, da se tisti, ki želijo postati člani EU-ja, pridružujejo tudi uniji vrednot," je poudaril Juncker in bil pri tem kritičen do ravnanja turških oblasti z novinarji.

"Če bo Turčija uvedla smrtno kazen, bo turška vlada dokončno zaprla vrata za članstvo Turčije v EU-ju," je še napovedal.

Spodleteli državni udar

V poskusu državnega udara je umrlo več kot 250 ljudi, ki jih je predsednik Erdogan razglasil za mučenike, ki so padli v "branjenju demokracije". Na carigrajskem mostu čez reko Bospor, ki se po novem imenuje Most mučenikov, so se civilisti zoperstavili upornikom iz vrst vojske, pri čemer je bilo poškodovanih 2.196 ljudi.

Vse odtlej Erdoganova oblast izvaja obsežno čistko (domnevnih) političnih nasprotnikov. Do zdaj so razrešili več kot 150.000 javnih uslužbencev, zadnjih 7.000 v petek, okoli 50.000 ljudi je bilo aretiranih, še poroča BBC.

J. R.