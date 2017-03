Juncker predvidoma o konceptu Evrope več hitrosti

Voditelj članic EU-ja bodo odločitev sprejeli do konca leta

1. marec 2017 ob 09:04

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker bo popoldne na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju predstavil predloge reforme Evropske unije.

Juncker vidi EU kot jedro s koncentričnimi krogi. Pričakovati je torej predloge, ki bi omogočili krepitev koncepta Evrope več hitrosti. Predlagal naj bi nekaj scenarijev, voditelji članic EU-ja pa naj bi do konca leta izbrali enega med njimi.

Drugače se moramo lotiti stvari

"Drugače se moramo lotiti stvari. Veliko več lahko storimo skupaj, vendar je čas, da si nehamo predstavljati, da lahko vsi skupaj počnemo isto stvar," je dejal Juncker konec prejšnjega tedna v govoru z naslovom Evropa - vizija prihodnosti.

Predsednik komisije naj bi v t. i. beli knjigi opredelil nekaj različnih scenarijev za razvoj EU-ja v prihodnosti brez Velike Britanije. Voditelji članic Unije pa naj bi nato do konca leta izbrali enega med njimi.

To bo prispevek komisije k premisleku o Uniji ob praznovanju njenega 60. rojstnega dne 25. marca v Rimu, kjer sta bila pred šestimi desetletji podpisana temeljna dokumenta današnje unije, Rimski pogodbi.

Schengenski prostor in monetarna unija že Evropa dveh hitrosti

Pogodbe EU-članicam sicer že omogočajo "potovanje različnih intenzivnosti in hitrosti". Najočitnejša primera sta schengenski prostor brez nadzora na notranjih mejah in monetarna unija oziroma evrsko območje.

Poleg tega pravni red Unije skupini članic omogoča poglobitev integracije v okviru mehanizma okrepljenega sodelovanja na področju, ki terja soglasje, a tega ni mogoče doseči.

Unija se je za okrepljeno sodelovanje doslej odločila v štirih primerih: čezmejnih razvezah, enotnem patentu, davku na finančne transakcije ter premoženjskih razmerjih med zakonci ali partnerji iz različnih članic Unije.

A. V.