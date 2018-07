Juncker pri Trumpu: "EU in ZDA so zavezniki, ne sovražniki"

EU želi preprečiti dvig carin na uvoz avtomobilov v ZDA

25. julij 2018 ob 20:59

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja sprejel z besedami, da si želi obojestransko koristne trgovine med ZDA in EU-jem.

Namen Junckerjevega obiska v Beli hiši je preprečiti trgovinsko vojno in zvišanje carin na uvoz evropskih avtomobilov. EU in ZDA so partnerji in zavezniki, ne pa sovražniki, je poudaril Juncker. Zavzel se je za sodelovanje in spomnil, da gospodarstvi skupaj zaležeta za polovico svetovne trgovine in morata govoriti drug z drugim, ne pa drug čez drugega.

Trump je izrazil mnenje, da je Juncker pameten in trden človek, ki dobro zastopa evropske interese. Izrazil je tudi upanje, da se bosta sporazumela o poštenem trgovinskem dogovoru, ki bo dober za vse. Dodal je, da mu gre glede novih trgovinskih sporazumov zelo dobro, vendar EU pri tem ni posebej izpostavljal.

Doslej je Unijo označeval za sovražnico, ki trgovinsko izkorišča ZDA, in napovedal uvedbo novih 20-odstotnih carin na uvoz evropskih avtomobilov, potem ko je že dvignil carine na uvoz jekla in aluminija iz EU-ja. Unija je nato odgovorila z zvišanjem carin na več ameriških izdelkov v vrednosti 2,8 milijarde dolarjev.

Juncker ne more skleniti nobenih sporazumov

Kljub Trumpovemu upanju na dogovor pa Juncker nima mandata članic EU-ja za sklenitev trgovinskega sporazuma z ZDA. Trumpa je prišel predvsem prepričat, naj ne dvigne carin na uvoz avtomobilov, saj bodo potem znova sledile posledice oz. protiukrepi evropske strani, kot je bilo to v primeru carin na jeklo in aluminij.

Na koncu konference se je na Trumpa vsul plaz vprašanj prisotnih novinarjev o vsem drugem, razen o odnosih z EU-jem. Juncker je bil tiho, Trump je poslušal vprašanja glede vpletanja Rusije in o objavljenem posnetku pogovora z nekdanjim odvetnikom Michaelom Cohenom okoli plačila za utišanje zgodbe o spolnem razmerju s Playboyevo zajčico. Trump na večino vprašanj ni odgovarjal.

J. R.