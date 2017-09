Južna Koreja simulirala napad na severnokorejski "jedrski poligon"

V ponedeljek izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN

4. september 2017 ob 08:03

Seul - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je Severna Koreja v nedeljo izvedla svoj najmočnejši jedrski poskus doslej, je v ponedeljek Južna Koreja odgovorila z vojaškimi vajami, na katerih je simulirala napad na severnokorejski jedrski testni center Punggye-ri.

Južnokorejska vojska je iz letal izstrelila rakete, s kopnega pa balistične izstrelke. Vsi so glede na navedbe vojske zadeli tarče v Japonskem morju. Domet do tarč je bil enak razdalji do prizorišča jedrskih poskusov Severne Koreje Punggye-ri. Južnokorejci so tako odgovorili na šesti jedrski poskus, ki ga je v nedeljo izvedla Severna Koreja.

Vodikova bomba nekajkrat močnejša kot atomska

Šlo naj bi za vodikovo bombo, ki naj bi jo bil Pjongjang po lastnih navedbah sposoben namestiti na raketo dolgega dosega. Vodikova bomba je nekajkrat močnejša kot atomska bomba, saj namesto cepljenja (fizije) atomov za sproščanje velikih količin energije uporabljajo fuzijo oziroma stapljanje atomov.

Pripravljeni smo uničiti severnokorejsko vodstvo

"Vaje demonstrirajo odločenost Južne Koreje, da uničijo ne samo izvor provokacij, ampak tudi politično vodstvo sovražnikov, ki grozi varnosti naših ljudi," je po poročanju BBC-ja dejal uradni govorec južnokorejske vojske Roh Jae Čon.

Po poskusu se je na Severno Korejo usul plaz obsodb. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je pozval k "najostrejši mogoči kazni", Seul in Washington pa sta napovedala nove skupne vojaške vaje.

ZDA: Sebe in svoje zaveznike bomo branili z vsemi sredstvi

Ameriški predsednik Donald Trump je v nizu tvitov v nedeljo obsodil poskus, češ da so besede in dejanja Pjongjanga "še naprej zelo sovražna in nevarna za ZDA". Ostrejši je bil obrambni minister James Mattis, ki je Severno Korejo posvaril, da bodo na vsako grožnjo ZDA ali njenim zaveznikom odgovorili z "obsežnim vojaškim odzivom, ki bo tako učinkovit kot uničujoč". Iz Bele hiše so nato še sporočili, da so ZDA pripravljene braniti sebe in svoje zaveznike z vsemi svojimi zmožnostmi, tako "diplomatskimi, konvencionalnimi kot jedrskimi". K temu se je zavezal Trump po pogovoru z japonskim premierjem Šinzom Abejem, s katerim sta sicer tudi obsodila "nadaljnja dejanja destabilizacije in provokacije" Severne Koreje.

Izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN

Po telefonu sta se pogovarjala tudi Abe in južnokorejski predsednik Moon, ki sta izrekla podporo novi resoluciji Varnostnega sveta ZN proti Severni Koreji. Ta se bo sicer danes sestal na izrednem zasedanju.

