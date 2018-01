Južna Koreja zaradi visokih tveganj zapira menjalnice kriptovalut

Vrednost bitcoina se je znižala

11. januar 2018 ob 12:40

Seul - MMC RTV SLO, STA

Južna Koreja, v kateri vlagatelji opravijo okoli 20 odstotkov vseh svetovnih transakcij z bitcoini, želi zapreti menjalnice kriptovalut, ki delujejo v državi.

Kot je dejal južnokorejski pravosodni minister Park Sang Ki, državi kljub nizu ukrepov ni uspelo zmanjšati s kriptovalutami povezanih tveganj. "Ministrstvo pripravlja zakonodajo, ki bo praktično prepovedala vse transakcije na podlagi kriptovalut," je dejal Park. Opozoril je, da se trg kriptovalut vse bolj spreminja v vrtinec špekulacij in iger na srečo, mnogi strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da gre za balon, ki lahko vsak čas poči.

Parkove izjave so vrednost bitcoina v eni največjih korejskih menjalnic Bithumb znižale za 18 odstotkov, ethereuma pa za 23 odstotkov.

V Južni Koreji vlagatelji opravijo okoli 20 odstotkov vseh svetovnih transakcij z bitcoini, oblasti pa že nekaj časa iščejo načine, kako to področje regulirati. Bithumb so tako v sredo obiskali davčni inšpektorji, ki so preverjali dokumente.

Decembra je Seul finančnim družbam prepovedal trgovanje v kriptovalutah, dva tedna zatem pa je prepovedal še odpiranje anonimnih računov v kriptomenjalnicah, s čimer želijo oblasti preprečiti pranje denarja.

Kitajske oblasti pa so v začetku tedna napovedale omejitev rudarjenja bitcoinov, saj je v državi, kjer narudarijo več kot polovico te kriptovalute na svetu, za to porabijo ogromno energije. Kitajski finančni regulator je krajevne oblasti že pozval, naj pripravijo pravila za rudarjenje bitcoinov, s katerimi bi omejili ali pa celo preprečili to dejavnost.

A. P. J.