Južnoafriška policija preiskala dom zaveznikov predsednika Zume

Pozivi k njegovemu odstopu

14. februar 2018 ob 10:15

Johannesburg - MMC RTV SLO, STA

Južnoafriška policija je izvedla racijo na domu vplivne družine Gupta, ki naj bi prijateljevanje s predsednikom države Jacobom Zumo, na katerega se krepi pritisk k odstopu, izkoristila v korist svojih poslovnih interesov. Aretirali so tri ljudi.

Policija je na razkošni dom družine v prestižnem predmestju Johannesburga prispela v jutranjih urah. Kot so pojasnili policisti, gre za operacijo, povezano z "zavzetjem države" oziroma domnevno korupcijo državnih institucij pod vlado Jacoba Zume.

Družina Gupta ima v lasti cel niz podjetij v Južni Afriki, soočajo pa se z obtožbami, da so svoj vpliv in odnos z Zumo izkoristili za dostop do več milijonov dolarjev vrednih pogodb z vlado. Tako Zuma kot družina, ki izvira iz Indije, vse obtožbe zanikajo.

A prav vezi z družino Gupta so v določeni meri prispevale k okrepitvi pritiska na Zumo, naj odstopi. Njegova vladajoča stranka Afriški nacionalni kongres (ANC) ga je k temu uradno pozvala v torek, njegov odziv pa pričakujejo še danes. Če poziva stranke ne bo spoštoval, ga lahko odstavi parlament z glasovanjem o nezaupnici.

Zumo je že decembra na čelu stranke zamenjal njegov namestnik Cyril Ramaphosa, je pa do zdaj vztrajno zavračal pozive k odstopu s položaja predsednika države, ki ga zaseda od leta 2009. Glede na nekatere navedbe naj bi bil pripravljen odstopiti v naslednjih treh do šestih mesecih, a vodstvo stranke zaradi obtožb korupcije na njegov račun zahteva, da odide takoj.

A. P. J.