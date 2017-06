Kabul po napadu s prstom pokazal na mrežo Hakani in Pakistan

Odgovornost ni prevzel še nihče

1. junij 2017 ob 16:55

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Odgovornost za sredin napad v Kabulu, v katerem je umrlo 90 ljudi, več kot 460 pa je ranjenih, ni prevzel nihče, afganistanska obveščevalna služba pa krivdo pripisuje s talibani povezani teroristični mreži Hakani in Pakistanu.

"Načrt za napad je izdelala mreža Hakani v neposredni koordinaciji s pakistansko obveščevalno agencijo ISI," je pozno v sredo sporočil afganistanski nacionalni direktorat za varnost. Hakani je gverilska uporniška skupina, ki sodeluje s talibani. Afganistan že dolgo obtožuje Pakistan, da ščiti in podpira talibane in pripadnike mreže. Talibani so sicer zanikali vpletenost v napad, ki so ga obsodili, prav tako je napad obsodil Pakistan.

Eden najhujših napadov v Kabulu od strmoglavljenja talibanskega režima 2001 se je zgodil v bližini nemškega veleposlaništva med jutranjo konico. Po besedah tiskovnega predstavnika kabulske policije Basirja Mudžahida je smetarski tovornjak, napolnjen z eksplozivom, skušal vstopiti pri nadzorni točki blizu nemškega veleposlaništva, a mu prehoda niso dovolili. Zato se je obrnil in kmalu zatem eksplodiral sredi ulice. Nastal je globok krater, poškodovanih je bilo več poslopij več veleposlaništev v četrti.

"Takšni napadi ne spreminjajo naših prizadevanj za podporo afganistanski vladi in stabilizacijo države," je dejal nemški zunanji ministe Sigmar Gabriel, ki je sporočil, da je bil v napadu ubit en varnostnik in ranjen en član osebja veleposlaništva.

Večina žrtev so civilisti, med poškodovanimi pa so tudi policisti in varnostniki. Med smrtnimi žrtvami je tudi najmanj 11 afganistanskih varnostnikov, ki so delali za ameriško veleposlaništvo, med ranjenimi pa 11 Američanov, ki delajo v Kabulu kot pogodbeni delavci, so sporočili ameriški predstavniki.

Iz virov pri uradu afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija se je medtem izvedelo, da je danes podpisal odlok o usmrtitvi 11 obsojenih teroristov, med katerimi so tudi talibani in pripadniki mreže Hakani.

V 12.000-članski misiji Nata za usposabljanje afganistanskih varnostnih sil Odločna podpora sicer sodeluje okoli 8.400 ameriških vojakov, ki pa ne sodelujejo v bojih v Afganistanu. Pred šestimi leti je bilo državi nameščenih več kot 100.000 ameriških vojakov.

Nemčija vseeno nadaljuje deportacije

Nemška kanclerka Angela Merkel je po napadu v Kabulu sporočila, da bo Nemčija vseeno nadaljevala deportacije zavrnjenih prosilcev za azil. Hkrati je napada označila kot "priložnost za vnovičen pregled in analizo varnostnih razmer od province do province." Deportacije je Berlin uvedel lani, potem ko so oblasti presodile, da so nekateri predeli Afganistana dovolj varni za vrnitev. Vodja SPD-ja Martin Schulz je po sredinem napadu vlado pozval, naj začasno ustavi deportacije, zunanje ministrstvo pa, naj ponovno pregleda varnostne razmere v Afganistanu.

K. T.