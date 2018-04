Kabul: Več mrtvih v dveh napadih na civiliste in novinarje

Odgovornost za napad prevzela t. i. Islamska država

30. april 2018 ob 11:05

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V afganistanski prestolnici je prvi samomorilski napadalec napadel obveščevalno službo, nato se je drugi predstavil za novinarja in se razstrelil med njimi. Skupno je umrlo najmanj 25 ljudi.

Iraško notranje ministrstvo je skupno potrdilo 25 smrtnih žrtev, med njimi šest novinarjev, in 49 ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina - samooklicana Islamska država.

Francoska tiskovna agencija AFP (Agence France-Presse), ki je običajno med prvimi, ki poročajo o napadih na Bližnjem vzhodu, je potrdila, da je v napadu umrl njen fotograf Šah Maraj. V napadu sta umrla tudi dva novinarja lokalne televizije 1TV in novinar lokalne televizije Tolo news.

Maraj se je AFP-ju kot voznik v Afganistanu pridružil leta 1996, ko so talibani prevzeli nadzor. Nato se je med časom v Afganistanu sam priučil fotografije in leta 2001 fotografiral prizore ameriške invazije. V zadnjih letih je bil glavni fotograf AFP-ja v Afganistanu.

IS je prek svoje tiskovne agencije Amak sporočil, da sta bila cilja samomorilskih napadov sedeža afganistanskih obveščevalnih služb v Kabulu. Prav tako so svojo vsakoletno pomladno ofenzivo prejšnji teden naznanili tudi talibanski skrajneži.

Osmi večji napad v Kabulu

To je bil že osmi večji napad v Kabulu od začetka leta. Do zadnjega obsežnejšega napada je prišlo 22. aprila, ko se je samomorilski napadalec skrajne skupine Islamska država razstrelil pred uradom za registracijo volivcev na zahodu mesta in pri tem ubil 60 ter ranil 129 ljudi. Napadi so v nemirni prestolnici od začetka leta skupno terjali najmanj 254 življenj in ranili 368 ljudi.

V provinci Nangarhar na vzhodu države je bil v napadu na policijsko patruljo ubit policist, pet ljudi je bilo ranjenih.

J. R.