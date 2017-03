Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Internacijsko taborišče Manzanar: na "vrhuncu" je bilo v njem več kot 11.000 internirancev. Foto: Reuters Internacijska taborišča:



Manzanar (Kalifornija), Tule Lake (Kalifornija), Poston (Arizona), Gila River (Arizona), Granada (Kolorado), Heart Mountain (Wyoming), Minidoka (Idaho), Topaz (Utah), Rohwer (Arkansas) in Jerome (Arkansas). Zdaj 82-letna Okazakijeva je bila z družino v Manzanarju. V rokah drži knjigo, na katere naslovnici je sama kot dekletce. Leta 1943 in 1944 jo je med obiskom v Manzaranu za svojo knjigo Born Free and Equal: The Story of Loyal Japanese Americans fotograf Ansel Adams. Leta 2001 so ponatisnili knjigo in na tej izdaji je na naslovnici Joyce kot dekletce v Manzanarju. Foto: Reuters "Selitve" japonskih Američanov. Foto: Reuters Pogled na kompleks, ki je bilo malo mesto: v njem je bilo vse - od delavnic, bolnišnice do športnih igrišč. Foto: Reuters Danes je Manzanar spomenik državnega pomena. Foto: Reuters Baseballske tekme so bile vedno dobro obiskane. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako je 110.000 japonskih Američanov pristalo v taboriščih sredi puščave

Vlada je preživelim izplačala po 20.000 dolarjev odškodnine

5. marec 2017 ob 06:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Joyce Nakamura Okazaki je bila stara sedem let, ko je morala leta 1942 z družino svoj dom v Los Angelesu zamenjati za internacijsko taborišče za japonske Američane sredi kalifornijske puščave. Družina je bila tam zaprta dve leti.

"Tako ko so to počeli nacisti, so tudi nas ameriške Japonce zaprli v koncentracijska taborišča," se z grenkobo spominja zdaj 82-letna Okazakijeva, ki so jo z družino odpeljali v internacijsko taborišče Manzanar v Sierri Nevadi, približno 370 kilometrov severno od Los Angelesa. Pri tem je potrebno poudariti, da za razliko od nacističnih v ameriških taboriščih niso nikogar mučili ali ga ubili, so pa interniranci živeli v velikem strahu. "Če smo se približali železni ograji, so nam takoj zagrozili," je za Reuters dejala Okazakijeva, ki je zelo aktivna v nevladni organizaciji, ki promovira ozaveščanje o zaprtju japonskih Američanov med 2. svetovno vojno.

Rooseveltov zloglasni ukaz 9066

Pred 75 leti, 19. februarja 1942, tri mesece po tem, ko so Japonci napadli Pearl Harbour, čemur je sledila vključitev ZDA v drugo svetovno vojno, je takratni ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt podpisal izvršni ukaz 9066. Z njim je omogočil, da so nekatera območja v državi razglasili za vojaške zone, s čimer je prižgal zeleno luč za internacijo japonskih, nemških in italijanskih Američanov zaradi suma sodelovanja s sovražnikom.

Oblasti so v 10 internacijskih taborišč po državi zaprle okoli 124.000 ljudi, daleč največ med njimi, 110.000, je bilo japonskih Američanov, od tega 30.000 otrok. Dve tretjini zaprtih japonskih Američanov sta bili rojeni v ZDA. Interniranih je bilo še približno 11.000 Američanov nemškega porekla, med njimi tudi nekaj judovskih beguncev iz Nemčije, - za Američane so bili vsi Nemci, judovstvo pa »le« verska praksa-, in 3.000 Američanov italijanskega porekla.

Od predsodkov in rasne diskriminacije do internacije

Odnos ameriških oblasti do japonskih Američanov in drugih državljanov azijskega izvora je bil že desetletja prej poln predsodkov, z izbruhom 2. svetovne vojne pa se je drastično poslabšal. Kot se je izkazalo kasneje, je Roosevelt že leta 1941 odredil tajno preiskavo, s katero so želeli oceniti možnosti, ali bi japonski Američani lahko ogrožali ameriško varnost. V Munsonovem poročilu, ki je bilo zaključeno mesec dni, preden je bil napaden Pearl Harbour, je bilo zapisano, da "ne bo nobene nepričakovane vstaje Japoncev v ZDA."

Ob tem je v njem zapisano, da je večina lokalnih Japoncev zvestih ZDA, in da, v najslabšem primeru, upajo, da se bodo s tem, ko bodo tiho, izognili koncentracijskim taboriščem ali povračilnim ukrepom. Podobno je razkrila tudi druga preiskava, ki se je začela leta 1940 in končala januarja leta 1942. V izsledkih je uradnik mornariške obveščevalne službe Kenneth Ringle pozval proti masovnemu zapiranju. Kot kaže zgodovina, se je zgodilo ravno obratno.

V Santa Aniti zbirni center

V odročnih krajih Kalifonije, Arizone, Oregona in Washingtona so takoj po Rooseveltovem izvršnem ukazu začeli gradnjo internacijskih taborišč, v času njihove gradnje pa so »žrtve« najprej namestili v zbirni center v Santa Aniti. Marca 1942 se je tako v tem zbirnem centru drenjalo okoli 19.000 japonskih Američanov iz Južne in Severne Kalifornije. Hipodrom in konjske hleve okoli njega je vojska preuredila v barake, vzpostavili so bolnišnico, trgovine, pošto, učilnice in cerkve, vsak interniranec pa je prejel posteljo, odejo in slamico, je v svoji knjigi Birtright of Barbed Wire zapisal Anthony Lehman. Prebivalcem je bilo prepovedano imeti pri sebi kakršno koli literaturo v japonščini. Kompleks je obkrožala žičnata ograja, ponoči pa je celotno področje osvetljeval nadzorni žaromet, ki je ves čas »krožil« naokoli.

Časopis Santa Anita Pacemaker

A kljub težkim razmeram so številni prebivalci tudi v tem začasnem "mestu" opravljali svoje poklice, drugi so se znašli drugače, oblikovali pa so tudi gledališko skupino, zbor in celo godalni kvartet, izdajali pa so tudi časopis, ki so ga poimenovali Santa Anita Pacemaker. V njem so dvakrat tedensko na štiri do šestih straneh popisovali dogajanje v taborišču; od tega, kdo se je rodil, do tega, kdaj ima kakšen klub sestanek, vključeval pa je tudi redno žensko kolumno, v kateri je avtorica Asami Kawachi med drugim delila različne nasvete (npr. kako si umiti lase, če ni šampona). Ime časopisa ni bilo izbrano naključno: pacemaker, kar lahko prevedemo kot dajalec ritma, je namreč v konjski dirki tisti konj, ki je na čelu tekmovalcev. Izdajatelji časopisa so s tem želeli pokazati sointernirancem pot naprej.

Največje taborišče Maznanar

Manzanar ((v španščini nasad jabolk) je bilo prvo zgrajeno internacijsko taborišče, ki je bilo sprva, natančneje med marcem in majem 1942, začasni zbirni center. Julija 1942 je bilo V taborišču, ki se je razprostiralo na 2.500 hektarjih, 10.000 internirancev, 90 odstotkov med njimi jih je bilo z območja Los Angelesa. Večina internirancev je v taborišču delala, za kar so prejeli plačilo, težko življenje pa so jim vsaj malo popestrile različne športne dejavnosti, tudi golf igrišče z 9 luknjami.

Nekateri niso imeli kam

Taborišče so kot šesto od desetih taborišč zaprli 21. novembra 1945. Velika večina je taborišče zapustila, takoj ko so ga lahko, kar velik delež internirancev pa ni hotel oditi. Razlog: niso imeli kam, kajti ko so jih prisilno preselili, so ostali brez vsega.

Leta 1985 je bil Manzanar razglašen za spomenik državnega pomena.

Življenja v velikem strahu se spominja tudi Kanji Sahara, ki je v taborišče na hipodromu v Santa Anita Parku, le dobre pol ure od doma v Los Angelesu, prišel pri osmih letih. "Rekli so nam, naj se javimo v naši lokalni cerkvi. Ko smo prišli tja, je bilo tam med 10 in 15 avtobusi, ki so čakali na nas," pravi zdaj 82-letni Sahara. "Ko sem izstopil z avtobusa, sem videl vrste in vrste konjskih hlevov. Tam smo potem živeli." Po šestih mesecih so družino Sahara premestili v taborišče v Jeromu v zvezni državi Arkansas, kamor so se odpravili z vlakom. "Na koncu vsakega vagona so bili varnostniki, žaluzije pa so bile spuščene," se spominja vožnje. Razmere za življenje so bile v Jeromu, v primerjavi s Santa Anito, kjer so se drenjali na majhnem prostoru, boljše.

Družina Okazaki je taborišče zapustila leta 1944, družina Sahara leto kasneje, člani obeh pa so morali, preden so jih izpustili, znova priseči svojo zvestobo ZDA.

Roosevelt je ukaz 9066 preklical decembra 1944. Internirance so potem začeli izpuščati, taborišča, v katerih so preživeli več let, pa so dokončno zaprli leta 1946. Sledila je težavna vrnitev v običajno življenje: številni so namreč ostali brez domov, služb, podjetij, premoženja in prihrankov. Tistim med interniranci, ki niso bili rojeni v ZDA, je bila naturalizacija dovoljena šele po letu 1952.

Desetletja iskanja pravice

Kasnejši ameriški predsednik Jimmy Carter je leta 1980 podpisal ukaz o vzpostavitvi komisije za medvojne selitve in internacijo civilistov (CWRIC), katere naloga je bila preučiti ukaz 9066 in njegove posledice na japonske Američane na zahodu ZDA in življenje domorodnih prebivalcev na otokih Pribilof (Aljaska). V poročilu leto dni kasneje je devetčlanska komisija zaključila, da je bilo zaprtje japonskih Američanov med drugo svetovno vojno »groba krivica,« sledila so številna zaslišanja žrtev, skupno so jih zaslišali več kot 750. Do podobnih zaključkov je komisija prišla tudi čez dve leti, ko so v poročilu Personal Justice Denied zapisali, da zaprtje japonskih Američanov ni bilo upravičeno opravičeno z vojaško potrebnostjo.

Komisija je vladi priporočila, da se uradno opraviči in žrtvam izplačila odškodnino, avgusta 1988 pa so potem v kongresu sprejeli tudi zakon, ki je poleg opravičila in izplačila odškodnin predvidel tudi javna sredstva za ozaveščanje javnosti o krivičnem zaprtju in preprečevanje podobnih dejanj v prihodnosti. Vlada je odškodnino v višini 20.000 dolarjev izplačala okoli 82.200 japonskim Američanom.

19. februar, dan, ko je Roosevelt podpisal ukaz 9066, v ZDA obeležujejo kot dan spomina na internacijo japonskih Američanov med 2. svetovno vojno.

Ksenja Tratnik