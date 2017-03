Kako je serija naključij in nesporazumov pripeljala do najhujše letalske katastrofe - 583 mrtvih

40 let po trku letal na Tenerifih

27. marec 2017 ob 06:15

Las Palmas

Na današnji dan leta 1977 sta na megleni vzletni stezi letališča Los Rodeos na Tenerifu silovito trčila nizozemsko in ameriško potniško letalo. Umrlo je 583 od 644 potnikov, nesreča pa je opomin, kako lahko do katastrofe pripelje zgolj slaba komunikacija in par nesrečnih naključij.

Trk letal na največjem od Kanarskih otokov ostaja 40 let kasneje prelomen dogodek za letalsko industrijo in njen pristop do varnostnih ukrepov, ne le v zraku, ampak tudi, ko je letalo na stezi. Katastrofa na Tenerifih zaradi kompleksne interakcije vremenskih razmer, pomanjkljive komunikacije in organizacijskih vplivov služi tudi kot učbeniški primer za preučevanje postopkov pri preiskavah letalskih incidentov in preprečevanju nesreč.

Kot izpostavlja članek o nesreči na portalu NYC Aviation, do večine letalskih nesreč ne pride zaradi ene same napake ali okvare, ampak zaradi serije malo verjetnih napak in okvar, v kombinaciji s precej smole. In nikdar to ni bilo ponazorjeno katastrofalnejše in skoraj absurdnejše kot tistega nedeljskega popoldneva pred 40 leti. Boeing 747 je takrat obratoval osem let in je veljal za največje in najvplivnejše potniško letalo, kar so ga kdaj zgradili. Da sta bili obe letali, vpleteni v nesrečo, boeinga 747 - in to polno zasedena -, je bilo prvo nesrečno naključje, ki je dodatno povečalo razsežnost katastrofe.

Usodna preusmeritev

Obe letali sta bili na čarterskem letu - ameriški Pan Am je priletel iz Los Angelesa s postankom v New Yorku, nizozemski KLM pa iz Amsterdama. In noben od njiju sploh ne bi smel pristati na Tenerifu, ampak v Las Palmasu na sosednjem otoku Gran Canaria.

A usoda je hotela, da so tistega dne kanarski separatisti v cvetličarni na letališču v Las Palmasu podtaknili bombo, po eksploziji pa so vsa letala preusmerili na letališče Los Rodeos (danes letališče Tenerife North), kamor obe nesrečni letali priletita okoli 14. ure.

Letalo KLM-a, letalske družbe z najdaljšim stažem, cenjene po svoji točnosti in varnosti, pilotira Jacob Van Zanten, zvezdnik KLM-ja in njen najboljši inštruktor, katerega obraz je redno krasil oglase za KLM. Ko so šefi družbe izvedeli za nesrečo, so najprej skušali kontaktirati prav Van Zantna, da bi ga poslali na Tenerife, da bi pomagal preiskovalcem. A prav Van Zanten je bil tisti, katerega poteza je zaradi nesporazuma pokončala 583 ljudi, od tega vseh 247 na njegovem letalu.

Natrpano malo letališče

Običajno zaspano in neprometno letališče Los Rodeos, ki je imelo le eno vzletno-pristajalno stezo, eno vzporedno stezo za dovoz do položaja za vzlet ter štiri vmesne povezovalne poti, je bilo tisto popoldne preplavljeno s preusmerjenimi letali. Pan Amovo in KLM-ovo letalo sta eden ob drugem čakala na zeleno luč, ki sta jo dobila okoli 16. ure, ko se je Las Palmas ponovno odprl. Vremenske razmere so v tistem času še ugodne, a KLM, ki mora zaradi prostorske stiske in kota vzleteti prvi, v zadnjem hipu zaprosi za dodatno gorivo, zaradi česar sta obe letali prisiljeni k dodatnemu čakanju, v tem času pa se z okoliških hribov na stezo spusti gosta megla.

Zaradi gneče je običajna pot do vzletne steze blokirana, zato morata obe letali prevoziti do konca steze, nato pa se obrniti za 180 stopinj pred vzletom, kar je sicer na potniških letališčih redek postopek in na Tenerifu sta bili prav zaradi tega postopka obe letali na isti stezi istočasno, pri tem pa zaradi megle nista bila vidna ne eden drugemu, ne nadzornemu stolpu, talnega radarja pa letališče ni imelo.

Prvi je bil na vrsti KLM, sledil pa mu je Pan Am, ki bi se moral pred vzletom KLM-jevega letala na tretji povezovalni stezi umakniti na dovozno pot in potem po tej nadaljevati do začetne točke za vzlet. Vendar so se zaradi megle tretjo pot spregledali in se umaknili na četrto.

Brez radarja, brez vidljivosti

Zaradi megle in brez radarja se je kontrolor v nadzornem stolpu lahko zanesel le na radijska sporočila pilotov obeh letal. Tu so nastali novi zaplet, ki so zaradi komunikacijskih nesporazumov in neupoštevanja postopkov pripeljali do katastrofe. Kapitan KLM-a Van Zanten je začel priprave na vzlet, čeprav še ni dobil dovoljenja kontrolorja. Kopilot je kontrolorju sporočil, da so "pri vzletu", kar je kontrolor očitno razumel, da so na začetku vzletne točke, in jim odgovoril z "OK", a takoj zatem pristavil, naj počakajo na tej točki, dokler jim ne da dovoljenja za vzlet. Toda takoj po tistem "OK" je v radijski zvezi prišlo do interference in Nizozemci niso slišali ključnega dela sporočila, da morajo počakati. Van Zanten je zato pognal motorje.

Kot se je kasneje izkazalo, so nesrečno interferenco povzročili Američani, ki so po radiu opozarjali, da so še vedno na vzletni stezi in da se še niso umaknili na dovozno stezo. Tudi tega sporočila Nizozemci zaradi interference niso slišali. Zatem je sicer kontrolor Pan Amu sporočil, naj sporočijo, "ko bodo s steze", in Američani so mu odgovorili: "OK, bomo sporočili, ko bomo s steze." To pa je Van Zanten narobe razumel, kot da so že zapustili stezo.

Američani so kmalu zatem zagledali luči nizozemskega letala in pilot se je še skušal izogniti trčenju z ostrim zavojem na travo, Nizozemci, ki so bili prehitri, da bi se lahko ustavili, pa so se skušali na hitro dvigniti. A ni jim uspelo; s spodnjim delom letala so zadeli ob Pan Amovo letalo ter nato nekaj sto metrov zatem končali na tleh v ogromni ognjeni krogli. Nihče od 248 ljudi na krovu ni preživel.

Odgovornost prevzeli Nizozemci

Na krovu ameriškega letala, ki se je z nosom že umaknilo s steze, je preživelo 61 ljudi, ki so bili v sprednjem delu letala. Med njimi sta bila tudi kapitan in kopilot ter še pet članov posadke. Umrlo je 326 potnikov in devet članov posadke. Preživeli so morali kar nekaj časa čakati na pomoč, saj reševalci na letališču sprva niso niti dojeli, da sta bili v nesrečo vpleteni dve letali.

Preiskava je odgovornost za trčenje pripisala nizozemski posadki (KLM je celo sam prevzel odgovornost in plačal odškodnine svojcem žrtev), vendar so preiskovalci poudarili tudi pomen nesporazumov v komunikaciji med Američani, Nizozemci in španskim kontrolorjem.

Je pa nesreča letalski industriji služila kot velik opomin ter precej izboljšala postopke in vplivala na vpeljavo standardne frazeologije v letalstvu, da se kaj takega ne bi ponovilo.

K. S.