Kalifornija: Od leta 2020 vse novogradnje s sončnimi celicami

Strah pred še višjimi cenami nepremičnin

8. december 2018 ob 10:07

Sacramento - MMC RTV SLO

V Kaliforniji so sprejeli zakon, po katerem bodo morale z letom 2020 vse novogradnje na strehe namestiti sončne celice.

Predlog je kalifornijska gradbena komisija sprejela enoglasno, z osmimi glasovi za. S tem bo Kalifornija postala prva ameriška zvezna država, v kateri bodo sončne celice obvezne za večino enodružinskih hiš in do tri nadstropja visokih večstanovanjskih kompleksov.

Je pa zakon sprožil pomisleke, da se bodo zdaj cene novih domov dvignile v nebo in povzročile Američanom še več težav pri nakupih že tako dragih nepremičnin, poroča CNBC.

Zahteva glede sončnih celic naj bi ceno novih domov podražila v povprečju za 9.500 dolarjev, a naj bi zaradi njih vsako gospodinjstvo v 30 letih tudi prihranilo okoli 19.0000 dolarjev.

Privarčevali bodo več milijonov

"Današnja enoglasna potrditev zakona je bila vrhunec več kot dvoletnega dela Zveze za sončno energijo (SEIA), njenih partneric in kalifornijskih oblasti," je povedal Sean Gallagher, podpredsednik omenjene zveze.

"Upamo, da bodo tudi druge zvezne države sledile kalifornijskemu zgledu ter spodbujale čisto in nizkocenovno sončno energijo."

Kalifornija ocenjuje, da bi nove zahteve po sončnih celicah prebivalcem in podjetjem v Kaliforniji prihranile več milijonov dolarjev v stroških za energijo.

Zelena Kalifornija

"Medtem ko poraba električne energije na prebivalca v ZDA v zadnjih 40 letih vztrajno narašča, poraba elektrike v Kaliforniji ostaja na isti ravni, in to v veliki meri zaradi visokih standardov gradnje in energetske učinkovitosti," je povedal izvršni direktor kalifornijske energetske komisije Drew Bohan.

"Danes predstavljeni novi standardi bodo vodili gradnjo stavb, s katero bomo še naprej nižali stroške, bolje prenašali posledice podnebnih sprememb in nižali emisije toplogrednih plinov."

Kalifornijska zveza gradbene industrije ocenjuje, da ima trenutno le 15–20 odstotkov enodružinskih domov v Kaliforniji nameščene sončne celice. Najmanj sedem mest v tej zvezni državi, vključno s San Franciscom, pa že ima v pravilnikih člen, ki zahteva sončne celice na novogradnjah – v taki ali drugačni obliki.

K. S.