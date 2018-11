Kalifornijski "Raj" povsem zgorel. V požarih pet mrtvih.

Več kot 150.000 evakuiranih zaradi požarov v Kaliforniji

9. november 2018 ob 10:54,

zadnji poseg: 9. november 2018 ob 21:46

Sacramento - MMC RTV SLO

V severni Kaliforniji je gozdni požar uničil celotno mestece Paradise s 27.000 prebivalci. Mnogi od njih so imeli le nekaj minut časa za kaotično evakuacijo. Blizu Sacramenta je umrlo pet ljudi.

Obširen gozdni požar se je razplamtel severno od Sacramenta, območje pa so razglasili za območje naravne nesreče in evakuirali več deset tisoč ljudi.

Na območju okrožja Butte ob vznožju gorovja Sierra gori okoli 8.000 hektarjev. Ogenj se je zaradi močnega vetra s sunki 80 kilometrov na uro in suhega podrastja z relativno odročnega območja zelo hitro, v samo osmih urah, razširil tudi na naseljeno območje. Gasilci se z ognjem še vedno borijo.

Kot je sporočil šerif okrožja Butte Kory Honea, imajo z gašenjem veliko težav. Požar je zelo aktiven, je opozoril. Dodal je, da imajo tudi poročila o domnevnih smrtnih žrtvah požara, saj naj bi nekateri prebivalci ostali ujeti, vendar jim tega še ni uspelo preveriti.

"Zelo nevaren in zelo resen položaj je. Ravno, ko govoriva, vozim čez ogenj. Delamo vse, kar lahko, da bi ljudi umaknili iz prizadetih območij," je povedal Honea.

Paradise uničen

Med mesti, ki so jih evakuirali, je tudi Paradise, ki ga je kmalu zatem ogenj popolnoma pogoltnil. Uničenih je več tisoč stavb, prebivalci pa so morali s svojih domov zbežati zelo na hitro.

"Bolj ali manj celotna skupnost Paradisa je uničena, o tako velikem opustošenju govorimo," je povedal gasilski načelnik Scott McLean. "Veter, ki so ga napovedovali, je zapihal in ogenj je v trenutku vse izbrisal."

Kako velika je škoda, še ni znano, saj oblasti še ne morejo dostopati na nevarno območje. Za zdaj poročajo zgolj o poškodovanih – dva gasilca in več prebivalcev mesta.

Apokaliptični prizori

Ena od domačink, Gina Oviedo, je za ameriške medije opisala apokaliptične prizore, ko so ognjeni zublji pred njenimi očmi goltali domove, sprožali eksplozije in rušili električno napeljavo. "Vse je kar pokalo, ena eksplozija za drugo. Ljudje so začeli zapuščati svoja vozila in bežati," pripoveduje Oviedova.

Gozdni požari divjajo tudi severno od Los Angelesa, v okrožju Ventura, kjer je v roku nekaj ur pogorelo 6.000 hektarjev, evakuirati pa so morali nekaj tisoč ljudi.

K. S., B. V.