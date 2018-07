Kambodža: Zmaga za Hun Sena, ki državo vodi že 33 let

Glavno opozicijsko stranko lani prepovedali

29. julij 2018

zadnji poseg: 29. julij 2018 ob 20:59

Phnom Penh - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Kambodži je vladajoča kamboška ljudska stranka premierja Hun Sena, ki državo vodi že od leta 1985, razglasila zmago na parlamentarnih volitvah.

Po podatkih kamboške volilne komisije je bila volilna udeležba 82,71-odstotna, kar je več kot na zadnjih volitvah leta 2013, ko je glasovalo 69,61 odstotka volilnih upravičencev. Tiskovni predstavnik vladajoče stranke je dejal, da je stranka osvojila okoli 100 od 125 sedežev. "CPP je osvojil 80 odstotkov glasov, ocenjujemo, da ne bomo osvojili manj kot 100 sedežev." Dokončni uradni izidi bodo znani sredi avgusta.

Druge stranke le "kresničke"

Že vse raziskave so kazale na to, da bo prepričljiva zmagovalka volitev Kamboška ljudska stranka (CPP) premierja Hun Sena, ki je na čelu države že 33 let. Kritiki mu očitajo, da je v manj kot letu dni onesposobil vse močnejšo opozicijo, ki je pozvala k bojkotu volitev, in utišal medije ter civilno družbo. Opozicija zato opozarja, da volitve niso bile ne poštene in ne svobodne, saj Sen ni imel resnejšega protikandidata.

Na volitvah je poleg CPP-ja sicer kandidiralo še 19 strank, ki pa se jih v Kambodži drži vzdevek "kresničke", saj naj bi predstavljale navidezno konkurenco z omejenim rokom trajanja, ki je na volitvah zato, da so te videti bolj demokratične. A še pred letom dni je kazalo drugače. Junija lani je opozicijska Kamboška stranka narodne rešitve (CNRP) na lokalnih volitvah zmagala v tretjini občin, kar je bil dokaz njene moči. Kamboško vrhovno sodišče je nato stranko nekaj mesecev zatem razpustilo in prepovedalo, češ da je načrtovala strmoglavljenje vlade.

Ne obljublja sprememb

V CNRP-ju trdijo, da je šlo za politično sabotažo, ki jo je vodil premier. Z onesposobitvijo te stranke, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2013 osvojila skoraj 45 odstotkov glasov, Hun Sen nima nobenega resnega političnega nasprotnika več. Opozicija je pozvala k bojkotu volitev, da bi njegovi zmagi zmanjšali pomen z nizko volilno udeležbo. Hun Sen namreč potrebuje visoko volilno udeležbo, da upraviči svoje vztrajanje na položaju.

Premier, nekdanji poveljnik Rdečih Kmerov, je že dal vedeti, da v Kambodži po njegovi zmagi nekaj časa ne bo opaznejših sprememb. Ob vsaki priložnosti spomni svoje državljane, da sta stabilnost in gospodarska rast zaslugi njegovega vladanja.

