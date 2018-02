Kanada nadaljuje prodajo orožja Filipinom, čeprav kritizira Duterteja

9. februar 2018 ob 11:27

Ottawa - MMC RTV SLO

Kanada s Filipini sklenila posel za prodajo 16 vojaških helikopterjev v vrednosti 185 milijonov ameriških dolarjev, čeprav kritizira predsednika Rodriga Duterteja zaradi kršitev človekovih pravic.

Ko se je kanadski premier Justin Trudeau lani sestal z Dutertejem, je filipinske varnostne sile kritiziral, da kršijo človekove pravice. "To ljudje pričakujejo od Kanade, zato ni presenečenje, da to izpostavljamo," je po poročanju Guardiana novinarjem po pogovoru s filipinskim predsednikom dejal nasmejani Trudeau.

Duterte je kritiko razumel nekoliko drugače. "To je osebna in uradna žalitev. Odgovarjam le Filipincem," je dejal.

A navidezno hladni odnosi med državama, kot kaže, ne vplivajo na njuno poslovanje. Tako je bilo ta teden razkrito, da je Kanada filipinskim zračnim silam prodala za 185 milijonov ameriških dolarjev vojaških helikopterjev. Gre za 16 helikopterjev.

Kanada je sicer po podatkih Stockholmskega mednarodnega mirovnega raziskovalnega instituta 15. največji izvoznik orožja na svetu.

Medtem ko kanadski predstavniki pravijo, da so prepričani, da bodo helikopterje na Filipinih uporabljali za "pomoč ob nesrečah, iskanje in reševanje, prevoz potnikov in opreme", pa je filipinski major general Restituto Padilla za Reuters dejal, da bodo helikopterje uporabljali v "notranjih varnostnih operacijah". Z izjavo je sprožil odziv Kanade, ki je sporočila, da bodo še enkrat pregledali posel.

Duterte se je nekoč primerjal s Hitlerjem, hvalil se je, da je nekoga zabodel do smrti, trdil je tudi, da je nekega moškega porinil s helikopterja. Položaj predsednika je prevzel pred dvema letoma, od takrat pa vodi "vojno proti mamilom", v kateri je bilo po oceni Amnesty International ubitih najmanj 7.000 ljudi.

Poleg t. i. vojne proti mamilom se filipinske sile borijo tudi proti džihadistom in maoističnim upornikom.

Tiskovna predstavnica kanadske zunanje ministrice Chrystie Freeland je dejala, da lahko ministrica zavrne dovoljenje za prodajo, če ta ogroža človekove pravice, in da je to tudi pripravljena storiti.

Prepad med retoriko in dejanji

Cesar Jaramillio, izvršni direktor Projekta Ploughshares, kanadske organizacije, ki si prizadeva za razoroževanje, je dejal, da se Kanada predstavlja kot progresivna država, a da je vse teže uskladiti njeno zunanjepolitično politiko z njenimi dejanji. Glede prodaje helikopterjev je vprašal, "zakaj Kanada prodaja orožja znanemu kršitelju človekovih pravic".

Politolog na Univerzi v Ottawi Srdjan Vučetić je dejal, da filipinska vlada ni nekaj, kar bi si nekdo, kot je Trudeau, želel podpirati. "Gotovo ima njegov urad svetovalce na področju človekovih pravic."

Prodajo helikopterjev Bell, ki jih snuje ameriško podjetje, a so izdelani v Kanadi, je omogočila Kanadsko trgovska korporacija, krovna organizacija, ki v imenu kanadske vlade prodaja orožje drugim državam.

Prodajajo tudi Savdski Arabiji

Ne gre sicer za prvi primer sporne kanadske prodaje orožja. Pred dvema letoma je vlada kljub domačim kritikam odobrila prodajo oklepnih vozil Savdski Arabiji v vrednosti 12 milijard ameriških dolarjev. S tem je Kanada postala ena največjih prodajalcev orožja na Bližnjem vzhodu.

Kmalu so se pojavile navedbe, da se vozila uporabljajo v nasprotju s pogoji prodaje. Na spletu so se namreč pojavili posnetki, ki kažejo vozila, narejena v Kanadi, med zatiranjem protestov. Narasla je tudi zaskrbljenost, da Savdska Arabija kanadska vozila uporablja v svoji vojni v Jemnu.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da je podpora javnosti takšnim prodajam orožja nizka, zaradi česar bi Trudeau po mnenju Vučetića lahko izgubil svoj politični kapital in zapravil skrbno izdelano podobo, še poroča Guardian.

B. V.