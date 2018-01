Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po slabih treh mesecih bivanja v Kanadi je Joshua Boyle obtožen v 15 točkah. Foto: Reuters Žena mu je v ujetništvu rodila trij otroke. Foto: Reuters Dodaj v

Kanada: Nekdanji talec talibanov obtožen spolnega napada

V ujetništvu dobil tri otroke

3. januar 2018 ob 11:14

Ottawa - MMC RTV SLO, STA

Kanadčan Joshua Boyle, ki je bil oktobra v Pakistanu po petih letih rešen iz rok talibanov, je bil v Ottawi aretiran, saj je med drugim obtožen spolnega napada in prisilnega odvzema prostosti.

Boyla so aretirali 30. decembra, kanadsko pravosodje pa zadeve ne komentira, saj so podrobnosti primera tajne. Naprtili so mu osem točk obtožnice fizičnega napada, dve točki spolnega napada, dve točki nezakonitega prisilnega odvzema prostosti in ene točke grožnje s smrtjo. Za kaj gre oziroma koga naj bi napadel, ni znano, ker je kanadsko pravosodje zadevo zapečatilo.

Žena Caitlan Coleman je za Toronto Star povedala, da ne more govoriti o obtožnici, vendar pa je vse skupaj posledica travm, ki jih je Boyle trpel dolga leta in so vplivale na njegovo duševno stanje. Njegov odvetnik Eric Granger je dejal, da ni še nič dokazano. Kot poročajo kanadski mediji, so se domnevna kazniva dejanja zgodila po prihodu v Ottawo, torej med 14. oktobrom in 30. decembrom, piše BBC.

Boyle in Colemanova, ki je sicer Američanka, sta leta 2012 za medene tedne šla na pohodniški izlet od Rusije preko srednjeazijskih držav do Afganistana, kjer so ju potem pred Kabulom zajeli talibani. Odpeljali so ju v Pakistan in v zameno za njuno življenje zahtevali, naj afganistanske oblasti prenehajo izvajati usmrtitve talibanov oziroma naj jih izpustijo. Zaprta so ju imeli vse do lani oktobra, ko so ju skupaj s tremi otroki, ki so bili rojeni v ujetništvu, osvobodili pripadniki posebnih enot pakistanske policije.

Po osvoboditvi Boyle ni hotel leteti z ženo v ZDA, ker se je bal aretacije zaradi suma sodelovanja s teroristi in da ga bodo poslali v Guantanamo, ker je bil pred leti poročen s sestro enega izmed ujetnikov v tem zloglasnem oporišču, in je šel v Kanado. Tja je šla tudi cela družina, ki se je decembra srečala s premierjem Justinom Trudeaujem. Boyle je po osvoboditvi kanadskim medijem razložil, da sta z ženo imela v ujetništvu veliko časa in da sta se odločila, da ga bosta porabila za otroke. Menda sta vedno želela imeti čim več otrok. Po osvoboditvi je tudi trdil, da so mu ženo v ujetništvu posilili in ubili enega otroka, vendar to ni dokazano.

T. J.