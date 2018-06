Kanada odgovorila ZDA z uvedbo carin "dolar za dolar"

Vlada uvedla subvencije za industriji jekla in aluminija

30. junij 2018 ob 18:20

Hamilton - MMC RTV SLO, Reuters

Tudi Kanada je proti ZDA uvedla povračilne carine v vrednosti 12,2 milijarde dolarjev, kanadske carine pa bodo prizadele predvsem zvezne države z republikanskim vodstvom.

"Kanada nima druge možnosti, kot da udari nazaj z recipročnim, dolar za dolar odzivom," je sporočila kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland, obkrožena z delavci v jeklarskem proizvodnem obratu.

Kanadski ukrep je odziv na ameriške carine na jeklo in aluminij. Kanadske carine bodo 1. julija stopile v veljavo za 250 proizvodov, predvsem za ameriško jeklo in aluminij, ob tem pa še javorjev sirup, viski, sok, toaletni papir, jogurt in kečap, poroča Deutsche Welle. Večina izdelkov bo ocarinjena z deset ali 25-odstotno stopnjo.

Veliko ameriškega blaga je bilo izbranega za politični udarec proti republikanskim državam in kongresnim okrožjem pred novembrskimi volitvami v ZDA. Freelandova je ob tem izpostavila, da ni razloga po zaostrovanju trgovinskega spora s strani Trumpove administracije, Kanada pa se zaradi ameriških kršitev pravil Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in Severnoameriškega prostotrgovinskega sporazuma (Nafta)

Vlada je ob tem napovedala tudi 1,5 milijarde dolarjev subvencij za domačo jeklarsko in aluminijarsko industrijo.

General Motors svari pred carinami na avtomobile

Mehika, Evropska unija in Kanada medtem čakajo, ali bo Trump uresničil grožnje o obdavčitvi avtomobilske industrije iz omenjenih območij. Eden izmed treh največjih ameriških proizvajalcev avtomobilov General Motors Co je posvaril, da bi carine na uvožena vozila pomenila manj delovnih mest v domači industriji.

Ameriški finančni minister Steven Mnunchin je ob robu dogajanja zanikal navedbe, da naj bi predsednik Donald Trump nameraval ZDA povleči iz WTO-ja.

J. R.