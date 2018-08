Kanada: Policija prijela huje ranjenega napadalca, ki je ubil najmanj štiri ljudi

Premier Trudeau izrekel sožalje

10. avgust 2018 ob 14:22,

zadnji poseg: 10. avgust 2018 ob 19:31

Fredericton - MMC RTV SLO, Reuters

V streljanju v Frederictonu na vzhodu Kanade so umrli najmanj štirje ljudje, med njimi dva policista. 48-letnega moškega so po streljanju prijeli in odpeljali v pripor.

Policija se je odzvala na poročila o streljanju v Friderictonu. Na prizorišču so dva civilista našli na tleh, v posredovanju pa sta bila ubita 43-letna policistka Sarah May Burns in 45-letni policist Lawrence Robb Costello, je na tiskovni konferenci sporočila policija. Imen preostalih žrtev niso razkrili.

Popoldne je policija sporočila, da so razmere pod nadzorom, in umaknila opozorilo za prebivalce prestolnice kanadske province Novi Brunswick, ki so jih predhodno opozorili, naj ostanejo doma in zaklenejo vrata.

Kanadski minister za javno varnost Ralph Goodale je sporočil, da bo preiskava šele razkrila, kaj natačno se je zgodilo, kdo je storilec, kakšni so njegovi motivi in kakšno orožje je uporabil. "Vendar kanadska vlada zelo resno obravnava vprašanje nasilja z orožjem," je zagotovil.

"Grozne novice iz Friderictona. Z vsem srcem sem z vsemi prizadetimi v streljanju. Podrobno spremljamo položaj," je v tvitu izrazil sožalje kanadski premier Justin Trudeau.

Streli so po poročanju medijev odjeknili davi okoli 7. ure po krajevnem času (okoli 12. ure po srednjeevropskem času) v stanovanjskem kompleksu. Po besedah očividcev se je slišalo več deset strelov.

Napad na policiste tudi leta 2014

Leta 2014 je prav tako v provinci Novi Brunswick napadalec ubil tri pripadnike kanadske policije. Takrat je šlo za enega najhujših tovrstnih napadov. Prejšnji mesec je napadalec v Torontu ubil dva človeka in ranil 13 ljudi ter nato ubil še sebe.

Orožarski zakoni so v Kanadi strožji kot v sosednjih ZDA, vendar je po poročanju Reutersa porast orožja v zadnjih letih vodil v več strelskih zločinov.

K. T., J. R.