V napadu na mošejo v Quebecu več mrtvih in ranjenih

Kanadski politični vrh ostro obsodil teroristični napad

30. januar 2017 ob 06:22,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 06:57

Quebec - MMC RTV SLO/STA

V napadu v mošeji v predmestju mesta Quebeca v Kanadi je bilo po zadnjih podatkih ubitih pet ljudi, več ljudi je ranjenih. Policija je dva strelca že aretirala, po poročanju nekaterih medijev pa je v napadu sodeloval še tretji napadalec, ki je na begu.

Napad se je zgodil okoli 20. ure zvečer po krajevnem času (okoli dveh zjutraj po srednjeevropskem času), v času večernih molitev. Policija je prve klice prejela tik pred 20. uro.

Napadalca, zakrinkana s smučarskimi maskami, sta med molitvami vdrla v mošejo v predmestju Quebeca, v kraju Ste-Foy severno od Montreala in začela streljati. Eden od njiju je bil oborožen z kalašnikovko, drugi pa je bil star, se na poročanje kanadskega lokalnega časopisa Le Soleil sklicuje Guardian. V času napada je bilo v mošeji okoli 40 ljudi. Policija je takoj obkolila območje in izpraznila domove bližnjih stanovalcev.

Policija zaenkrat še ni sporočila števila žrtev in ranjenih, je pa potrdila aretacijo dveh ljudi. Predsednik islamskega kulturnega centra mesta Quebec Mohamed Yangui je potrdil, da je bilo smrtnih žrtev pet. "Kaj se dogaja tu? To je barbarsko," je bil pretresen.

V prvem odzivu je kanadski premier Justin Trudeau ostro obsodil napad. "Obsojamo teroristični napad na muslimane v verskem središču in zatočišču." Poudaril je, da je raznolikost odlika Kanadčanov in da zelo spoštujejo versko toleranco. Napad je obsodil tudi quebeški premier Phillippe Couillard, ki je streljanje označil za teroristično dejanje, in izrazil solidarnost z muslimani v metu. "Quebec kategorično zavrača to barbarsko nasilje. Izrekamo solidarnost z družinami žrtev, ranjenimi in njihovimi družinami."

Isto mošejo so nestrpneži lani onečastili s svinjsko glavo pred vrati in napisom "dober tek". Kanadski premier Justin Trudeau je preko twitterja sporočil, da Kanada žaluje za žrtvami strahopetnega napada na mošejo.

A. K. K., K. T.