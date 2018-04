Kanada: V trčenju tovornjaka in avtobusa umrlo 14 ljudi, večinoma mladi hokejisti

7. april 2018 ob 09:50

Ottawa - MMC RTV SLO

Kanadska policija je potrdila, da je v petkovi nesreči, v kateri sta trčila tovornjak in avtobus, ki je prevažal mlade hokejiste, umrlo 14 ljudi.

Vse žrtve so bile na avtobusu, na katerem je bilo 28 ljudi. Umrl je tudi voznik. Preostalih 14 potnikov je bilo prepeljanih v bolnišnico. Trije so v kritičnem stanju, poroča BBC.

Hokejisti so bili člani ekipe Humboldt Broncos, bili pa so na poti na tekmo. Igralci so stari od 16 do 21 let.

Vzpostavljen je informacijski in podporni center za družine ponesrečenih. Predsednik kluba Kevin Garinger je dejal, da so v "šoku" in da se skušajo spoprijeti z "velikansko izgubo".

V priloženem tvitu, objavljenem konec marca, je vključena fotografija članov kluba.

Thank you again to @BourgaultAg for sponsoring the Bourgault Cup and presenting it to the boys after our big win. #BroncoHockey pic.twitter.com/WA4dCFJWlL — Humboldt Broncos (@HumboldtBroncos) 25 March 2018

B. V.