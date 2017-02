Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 35 glasov Ocenite to novico! Kanadčani so v znak solidarnosti z muslimani tvorili obroče prijateljstva. Foto: Reuters Po nedeljskem napadu na mošejo v Quebecu je več tisoč Kanadčanov na različne načine obsodilo grozljivo dejanje, za katerega je obtožen 27-letni študent Alexandre Bisonnette. Umrlo je šest ljudi, več kot 15 jih je bilo ranjenih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kanada: V znak solidarnosti obroči prijateljstva okoli mošej

Po več krajih po državi akcije v podporo muslimanski skupnosti

4. februar 2017 ob 11:27

Toronto - MMC RTV SLO

Okoli številnih mošej v Kanadi se je v petek zbralo več sto ljudi, ki so s t. i. krogi prijateljstva izrazili podporo kanadskim muslimanom, ki so se po nedeljskem napadu v Quebecu zbrali na petkovi molitvi.

"Noben Kanadčan se ne bi smel bati iti v svoje svetišče molit," je dejal rabin Yael Splansky, pobudnik krogov prijateljstva okoli mošej v Torontu. "Gre za grozljivo situacijo. Predstavljajte si vernike, ki gredo molit, molit za mir, in so pri tem ogroženi. Sakralni objekti so sveti in morajo biti zaščiteni."

Samo v Torontu se je v času molitev okoli sedmih mestnih mošej zbralo več sto ljudi, med njimi so bili tudi številni kristjani in Judje, podobni krogi prijateljstva pa so se oblikovali tudi okoli mošej v Ottawi in Edmontonu, več sto ljudi pa se je zbralo tudi v mošeji v St. John'su na Novi Fundlandiji. "Čeprav je tragedija povzročila nepopravljive žrtve med muslimani, sta prijaznost in širokosrčnost sodržavljanov Kanadčanov v veliko uteho," je dejal Syed Pirzada iz muslimanske zveze Nove Fundlandije in Labradorja. "Kanada je spregovorila: ne sovraštvu, ne fanatizmu, ne verskemu nasilju, ne netoleranci."

Po besedah Kanskyja je idejo spodbudila podobna akcije skupine muslimanov v Oslu, ki so se leta 2015 po več antisemitskih napadih v Franciji in na Danskem zbrali okoli sinagoge v Oslu.

Vandali nad mošejo

Kot še poroča Guardian, so vandali med četrtkovim pogrebom le nekaj kilometrov proč od kraja pokopa poškodovali islamski center. Policija incident preiskuje kot dejanje sovraštva.

