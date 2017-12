Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zakonca Sherman sta bila med najbogatejšimi Kanadčani, veliko denarja pa sta namenjala v dobrodelne namene. Foto: Reuters Dodaj v

Kanadskega milijarderja in ženo doma našli mrtva v "sumljivih" okoliščinah

Politiki so izrazili žalost ob smrti

16. december 2017 ob 11:15

Toronto - MMC RTV SLO

Kanadskega milijarderja Barryja Shermana in ženo Honey Sherman so našli mrtva v kleti njunega doma v Torontu, policija pa je okoliščine označila za "sumljive".

75-letni Sherman, eden najbogatejših Kanadčanov, je bil ustanovitelj in predsednik uprave farmacevtskega velikana Apotex, ki je po vsem svetu prodajal generična zdravila, bil pa je zelo dejaven na področju dobrodelnosti, poroča BBC.

Policija je sporočila, da ni znakov vloma v hišo, lokalni mediji pa poročajo, da preiskovalci za zdaj ne iščejo osumljenca. Policija namreč še vedno ugotavlja, ali je šlo za zločin. "Okoliščine njune smrti so videti sumljive in tako jih tudi obravnavamo," so sporočili.

Policija podrobnosti ni objavila, prav tako ni objavila identitete umrlih, a so jo potrdili njuni prijatelji. Par je pred kratkim napovedal prodajo svoje luksuzne hiše, trupli pa je našel nepremičninski agent, ki je prišel pripravit hišo za ogled, poroča Toronto Globe and Mail, ki se sklicuje na družinskega člana.

Shermanovo podjetje Apotex, ustanovljeno leta 1974, zase pravi, da je sedmi največji proizvajalec zdravil na svetu. Revija Forbes je Shermanovo osebno bogastvo ocenila na 3,2 milijarde ameriških dolarjev.

"Ostal sem brez besed," je na Twitterju zapisal zdravstveni minister kanadske province Ontario Eric Hoskins. Sožalje družini umrlih in njunim prijateljem je izrazil tudi kanadski premier Justin Trudeau.

