Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V kanadskem senatu obravnavajo predlog zakona, po katerem bi se morali vsi sodniku usposabljati za primere spolnih napadov. Foto: Reuters Kanadski sodniki so v zadnjem času podali več neprimernih izjav. Foto: Reuters Dodaj v

Kanadski sodnik insinuiral, da je žrtvi spolni napad laskal

Sojenje taksistu zaradi napada na najstnico

28. oktober 2017 ob 16:11

Ottawa - MMC RTV SLO

Kanadsko javnost razburjajo izjave sodnika iz Quebeca Jean-Paula Brauna, ki je na sojenju 49-letnemu taksistu, obtoženemu spolnega napada na najstnico, insinuiral, da je možno, da so 17-letni žrtvi taksistova dejanja laskala.

Kot je dejal Braun, je žrtev "malce preokrogla, a ima prikupen obraz" in bi lahko bila "malce polaskana" zaradi "pozornosti" obtoženca, Carla Figara. Tožilstvo je med sojenjem navedlo, da je skušal Figaro na silo poljubiti dekle, da ji je polizal obraz in jo otipaval, preden ji je uspelo pobegniti iz taksija, poroča Journal de Montréal.

Braun je nato pozornost usmeril na videz žrtve. "Ona je mlado dekle. Morda ima par kilogramov preveč, ima pa prikupen obraz, kajne?" Braun je nato insinuiral, da je možno, da je dekletu ugajala pozornost "čednega" starejšega moškega, "ki pa svojih let ne kaže", tudi glede na to, da je bila strogo krščansko vzgojena. "Malce ji je laskalo. Morda je bilo to prvič, da je kdo pokazal zanimanje zanjo," je dejal sodnik, ki je še navrgel, da je poskus poljuba lahko sprejemljiv, za kaj več pa bi bil potreben pristanek. "Moški je zainteresiran zanjo, skuša jo poljubiti. Prav gotovo za poskus poljuba ni potreben isti pristanek kot za šlatanje po zadnji plati," je razglabljal naprej Braun.

Zgodovina neprimernih izjav

Braun je sicer nazadnje Figara spoznal krivega spolnega napada in zavrnil obtoženčeve trditve, da žrtve prej ni opazil, saj je redno zahajal v kavarno, kjer je 17-letnica delala. V svoji razsodbi je sodnik dejal, da težko verjame tem Figarojevim trditvam, "če vzamemo v ozir žrtvino postavo, ki je precej bujna; sodišče bi reklo, da je ljubka mladenka".

Pravosodna ministrica province Quebec Stephanie Vallée je sodnikove opazke opisala kot nesprejemljive in napovedala uradno pritožbo proti Braunu. To sicer ni prvič, da je Braun dvignil prah z neprimernimi izjavami. Enkrat je 19-letnici, ki je telekomunikacijskega tehnika obtožila, da jo je zagrabil za prsi, dejal, da "ne gre za zločin stoletja".

Po vsej Kanadi težave s sodniki

Do Figarojevih izjav prihaja v času, ko po vsej Kanadi poteka razprava glede tega, kako se pravosodni sistem odziva na pritožbe glede spolnih napadov. Pred nekaj meseci se je tako Robin Camp, sodnik iz Calgaryja, znašel pod plazom kritik, ko je žrtev posilstva med sojenjem vprašal, zakaj ni preprosto "držala kolen skupaj". Camp je odstopil takoj za tem, ko je disciplinska komisija izdala priporočilo, da se Campa odstavi. Javnost je tudi pozivala k odstavitvi sodnika iz Nove Škotske, ki je dejal, da "jasno, tudi pijanka lahko pristane na spolni odnos", nato pa oprostil taksista, obtoženega spolnega napada na stranko, ki so jo našli polgolo in nezavestno v njegovem taksiju.

Omenjeni primeri so spodbudili pobude za posebna usposabljanja za sodnike - pred nekaj meseci so v Ontariu sprejeli pravilnik, po katerem morajo vsi tamkajšnji sodniki na usposabljanje za primere spolnih napadov, kanadski senat pa trenutno obravnava predlog zakona, po katerem bi bilo tako usposabljanje obvezno za sodnike po vsej Kanadi, navaja Guardian.

K. S.