Kapitan ladje Lifeline izpuščen iz pripora, a mora ostati na Malti

Ladja humanitarne organizacije ni bila pravilno registrirana

2. julij 2018 ob 17:47

Valletta - MMC RTV SLO, STA

Kapitana ladje nemške nevladne organizacije Lifeline, ki v Sredozemskem morju rešuje prebežnike, Claus-Petra Reischa, je sodišče na Malti obtožilo upravljanja neregistrirane ladje.

Kapitan Reisch ima dovoljenje za plovbo v priobalnih vodah v pasu do 30 navtičnih milj od obale, nizozemske oblasti pa so dvakrat potrdile, da ladja ni bila pravilno registrirana, saj je bila registrirana pri nizozemskem jahtnem klubu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Policija je poudarila, da obtožbe na račun kapitana nikakor niso povezane s tihotapljenjem ljudi. Njegov odvetnik Cedric Mifsud je medtem navedel, da Reisch ni le "navadna obtožena oseba", saj je pomagal rešiti številne ljudi. Po plačilu 10.000 evrov varščine so ga izpustili iz pripora, a mora ostati na otoku. V torek mora znova na sodišče.

Odvetnik s področja človekovih pravic Neil Falzon, ki prav tako zagovarja kapitana, je opozoril, da bo imelo politično vmešavanje v humanitarne zadeve, pri čemer so tarče nevladne organizacije, resne posledice.

"Naša misija je bila rešiti 234 ljudi. Ne zavedam se, da bi pri tem storil kakšno kaznivo dejanje," je, kot poroča Deutsche Welle, pred sojenjem dejal Reisch in evropske države obtožil sprejemanja smrti prebežnikov iz političnih razlogov.

Ladja je prejšnji teden po italijanski prepovedi vplutja in več dneh nejasnosti vplula v pristanišče na Malti z več kot 230 prebežniki na krovu. Po sporu med Malto in Italijo glede sprejema prebežnikov je Valletta dovolila vplutje pod pogojem, da bodo ljudi z ladje prevzele tudi druge članice Evropske unije. Dogovor so nato sklenile z Luksemburgom, Italijo, Portugalsko, Irsko, Belgijo, Francijo in Norveško.

Malta in Italija prepovedali vplutje ladjam

Malta je medtem prepovedala dostop vsem ladjam nevladnih organizacij, saj še vedno preiskujejo primer Lifeline. Zaradi zapore iz pristanišča tako ne more še ena ladja nemške nevladne organizacije Sea-Watch 3, čeprav ima po navedbah posadke urejene vse papirje in dovoljenja.

Tudi Italija je konec tedna napovedala, da bodo italijanska pristanišča vse poletje zaprta za ladje nevladnih organizacij, ki rešujejo prebežnike v Sredozemskem morju.

J. R.