Kardinal Pell se je izrekel za nedolžnega v zvezi z obtožbami o spolnih zlorabah

76-letnik zavrača vse očitke

26. julij 2017 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Avstralski kardinal George Pell se je na sodišču v Melbournu izrekel za nedolžnega glede obtožb o spolnih zlorabah.

V imenu 76-letnega kardinala je izjavo prebral njegov odvetnik, medtem ko Pell na zaslišanju ni govoril. Tudi na vprašanja množice novinarjev, ki so se zbrali pred sodiščem, ni odgovarjal.

Čeprav se kardinalu ne bi bilo treba udeležiti zaslišanja, pa se je odločil, da bo vseeno prišel na sodišče. Zaslišanje se je končalo v desetih minutah, sojenje pa se bo nadaljevalo 6. oktobra.

Pell je do zdaj najvišji predstavnik Rimskokatoliške cerkve, ki se sooča s takimi obtožbami. Pred selitvijo v Rim je bil nadškof Melbourna in Sydneyja. Nato ga je v začetku leta 2014 papež Frančišek imenoval na čelo nadzornega telesa za gospodarske zadeve, nekakšno finančno ministrstvo Vatikana.

Sveti sedež je kardinalu izrekel podporo in sporočil, da bo v času njegove odsotnosti delo opravljalo Pellovo osebje.

Kardinal zavrača vse očitke

Podrobnosti obtožb proti kardinalu avstralske oblasti niso razkrile. Tako ni znana starost domnevnih žrtev kot tudi ne, kdaj naj bi prišlo do spolnih zlorab. Po navedbah policije gre za obtožbe v povezavi z dogodki iz preteklosti, ki jih je podalo več ljudi.

Obtožbe z domnevno zlorabo otrok na račun Pella so se pojavile že v preteklosti, ko je bil duhovnik v Ballaratu med letoma 1976 in 1980 ter, ko je bil nadškof v Melbournu med letoma 1996 in 2001.

Pella so v povezavi z obtožbami zaslišali že v Vatikanu oktobra lani, a je sam vse očitke že večkrat zavrnil kot popolnoma neresnične. Pred časom je dejal, da se veseli sojenja, ko bo dokazal neresničnost obtožb.

G. V.