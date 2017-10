Katalonci s protesti in blokadami nasprotujejo policijskemu nasilju

Puigdemont in Rajoy se še nista srečala

3. oktober 2017 ob 08:55,

zadnji poseg: 3. oktober 2017 ob 10:55

Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Kataloniji zaradi hude kršitve pravic in svoboščin med nedeljskim referendumom poteka splošna stavka, ki hromi Barcelono in druga mesta. Zaradi protestov so v Barceloni blokirane številne ceste, nastajajo dolgi zastoji.

Stavko je napovedalo 44 katalonskih organizacij, med glavnimi pobudniki so glavna sindikata UGT in CCOO ter vplivna neodvisnosti naklonjena civilnodružbena organizacija Katalonska narodna skupščina (ANC). Ves dan bo tako ohromljen javni promet, šole in muzeji so zaprti, bolnišnice obravnavajo le nujne primere. Čeprav sloviti nogometni klub FC Barcelona danes nima na sporedu tekem, so iz kluba sporočili, da se bodo pridružili stavki. Zaprli bodo sedež kluba, nobeno njihovo moštvo pa ne bo imelo treninga, piše BBC. Protestniki so položili cvetje pred vse javne zgradbe, ki so bile v nedeljo tarča policijskega posredovanja.

Kako naprej?

Poleg tega katalonske oblasti napovedujejo nadaljevanje dejavnosti za samostojnost Katalonije. Na nedeljskem referendumu je za neodvisnost Katalonije glasovalo 90 odstotkov volivcev, a glasovanja, ki ga je zasenčilo nasilje, se je udeležilo le 42,3 odstotka volilnih upravičencev, kar sproža pomisleke o legitimnosti referenduma. A oblasti v Barceloni poudarjajo, da je policija zasegla okoli 400.000 glasovnic, še 700.000 ljudi pa je hotelo glasovati, a ni moglo. Če bi upoštevali še te številke, bi bila udeležba več kot 55-odstotna.

Bo Katalonija enostransko razglasila neodvisnost?

Vodja katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je zatrdil, da so izidi referenduma zavezujoči, o morebitni razglasitvi neodvisnosti pa bo odločil katalonski regionalni parlament. Puigdemont je pred referendumom dejal, da bodo neodvisnost razglasili v dveh dneh po objavi izidov, a kdaj se bo to zgodilo, ni znano. Barcelona si želi dialog in pogajanja z Madridom, pojavili so se tudi pozivi k mednarodni mediaciji pod vodstvom Evropske unije, ki pa je glede tega zadržana. Evropska komisija je referendum označila za nezakonit, Nemčija, Francija in nekatere druge države pa so poudarile, da se ne bodo vmešavale, saj gre pri tem vprašanju za notranje zadeve Španije.

Grožnja z odvzetjem avtonomije Kataloniji

Španski premier Mariano Rajoy še vedno vztraja, da v nedeljo v Kataloniji ni bilo referenduma in da so s tem, ko so ga preprečili, ubranili pravno državo in ozemeljsko celovitost Španije. Krivdo za dogajanje v Kataloniji je pripisal katalonski vladi, "ki je prekršila zakonodajo". Puigdemont in Rajoy se po referendumu še nista srečala. Madrid celo grozi z uporabo 155. člena španske ustave, ki do zdaj še ni bil uporabljen in ki omogoča odvzetje avtonomije pokrajini ter napotitev vojske na območje.

V nasilnem poskusu policije, da bi ljudem preprečili glasovanje, je bilo po podatkih katalonskih oblasti ranjenih 893 ljudi, med njimi dva huje. V spopadih je bilo poškodovanih tudi 33 katalonskih policistov. Ponekod je španska policija uporabila gumijevke in gumijaste naboje, da bi ljudi spravila z volišč in zasegla volilne skrinjice. Nasilje je obsodila tudi katalonska opozicija, ki odcepitvi nasprotuje.

A. P. J.