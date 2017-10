Katalonija: Glasovanje se je začelo, policija ga skuša preprečevati

Razmere so nepredvidljive

1. oktober 2017 ob 07:18,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 11:29

Barcelona - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Kataloniji so se ob 9. uri odprla volišča, na katerih naj bi Katalonci kljub prepovedi iz Madrida odločali o neodvisnosti. Pred volišči se že od zgodnjega jutra zbirajo volivci, policija pa ponekod že posreduje, tudi z gumijastimi naboji.

Razmere so nepredvidljive: volilni upravičenci sicer oblikujejo čakalne vrste pred volišči, a hkrati je španska vlada na ulice napotila več tisoč policistov, da bi preprečili glasovanje. Prav zato so volivci ponekod blokirali vrata volišč in se zbirajo pred volišči, da bi jih zaščitili v primeru, če bo policija želela preprečiti referendum. Ob zori je iz pristanišča v Barceloni v mesto krenilo približno sto policijskih kombijev.

Ljudje naj bi na referendumu odgovarjali na vprašanje: "Ali želite, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike?"



Policija posreduje na voliščih. Španski dnevnik El País poroča, da so ponekod ukrepali pripadniki španske policije in polvojaških enot Guardie Civil, saj katalonska regionalna policija Mossos d'esquadra ni zaprla volišč. Ponekod policisti v protiizgredni opremi preprečujejo ljudem, da vstopijo v volišče. Tuji mediji, med njimi britanska televizija Sky News, poročajo, da je policija ponekod uporabila tudi gumijaste naboje.

Eno od posredovanj policije med zasegom volilnih skrinjic:

La Policía requisa las urnas del colegio Ramon Llul de Barcelona https://t.co/olQ9MGugDI #CatalanReferendum pic.twitter.com/Z0zJMCewwV — Europa Press (@europapress) 1 October 2017

Policija je vdrla v volišče oziroma telovadnico v Gironi, kjer naj bi glas oddal predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puidgemont. Puidgemont je po poročanju Reutersa sicer oddal glas, a v vasi Cornella del Terri blizu Girone, ne pa na volišču, kjer je bilo prvotno mišljeno. Špansko notranje ministrstvo je medtem sporočilo, da je policija zasegla volilne skrinjice na več voliščih po Kataloniji. Kot je sporočila vlada v Madridu, policija posreduje, da odstrani volilni material, ne pa proti ljudem, ki želijo glasovati.

Katalonska vlada je sporočila, da bodo lahko volivci in volivke glasovali na katerem koli volišču, ki bo odprto, če bo njihovo zaprto. Tiskovni predstavnik katalonske vlade Jordi Turull je dejal, da so vzpostavili sistem, ki preprečuje večkratno glasovanje. Ob tem bodo kot veljavne označene tudi glasovnice, ki jih bodo ljudje natisnili doma. Španske oblasti so v minulih dneh namreč zasegle več milijonov glasovnic.

Španske oblasti so v soboto blokirale mobilne aplikacije, prek katerih je katalonska vlada volivcem sporočala, na kakšen način lahko glasujejo, pa tudi aplikacije za elektronsko štetje glasov. S tem so po trditvah Madrida tehnično onemogočile izvedbo referenduma. A medtem ko v Madridu pravijo, da glasovanja ne bo, so v Kataloniji pripravljeni nanj. Šole, v katerih naj bi potekalo glasovanje, so odprte že ves konec tedna, dan in noč.

"V petek po koncu pouka se nas je nekaj odločilo, da bomo ostali v šoli in da bo šola ostala odprta za nedeljsko glasovanje. Trikrat ali štirikrat nas je prišla pogledat katalonska policija, ki je le ugotovila, da je vse v redu in naredila nekakšen zapisnik," je povedal eden izmed mladih volivcev.

Zjutraj bi se šole morale izprazniti in Madrid je v Katalonijo napotil več tisoč predstavnikov španske na pol vojaške policije (Guardia civil), da bi preprečili dostop do volišč. Kot pa iz Barcelone poroča novinarka Radia Slovenija Špela Novak, se ni kljub roku za izpraznitev šol zgodilo nič.

V teh napetih razmerah je sicer zelo negotovo, na koliko voliščih bodo glasovanje sploh lahko izvedli. Volilno pravico ima več kot 5,3 milijona Kataloncev, zagovorniki neodvisnosti pa ob nasprotovanju Madrida ocenjujejo, da bi bil milijon glasov za neodvisnost že izreden uspeh. Izid referenduma, ki sta ga španska vlada in ustavno sodišče označila za nezakonitega, je za katalonsko vlado zavezujoč. V Barceloni so včeraj pod geslom "Katalonija je Španija" potekale tudi demonstracije nasprotnikov neodvisnosti.

Na volišču ogromno ljudi, nekateri tudi z otroki. #Katalonija pic.twitter.com/c57FUaIRM7 — Spela Novak (@SpelaNovak) 1 October 2017

Špela Novak, Radio Slovenija; M. R., B. V.