Katalonska poslanka pred pregonom zbežala v Švico

Namestnico vodje ERC-a izpustili iz pripora

20. februar 2018 ob 17:05,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 17:14

Ženeva,Bruselj,Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja katalonska poslanka iz vrst leve stranke CUP in ena vidnejših zagovornic neodvisnosti Katalonije Anna Gabriel se je pred sodnim pregonom v Španiji zatekla v Švico, saj doma "ne bi bila deležna pravičnega sojenja".

Gabrielova bi morala biti v sredo zaslišana na vrhovnem sodišču v Madridu zaradi svoje vloge v prizadevanjih za neodvisnost Katalonije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razmere v Kataloniji je primerjala s čistkami po poskusu državnega udara v Turčiji.

"Ne bom šla v Madrid. Iščejo me zaradi mojih političnih dejavnosti, vladi naklonjen tisk pa me je že razglasil za krivo," je povedala v intervjuju, danes objavljenem v švicarskem časopisu Le Temps. "Ker doma ne bom deležna pravičnega sojenja, sem iskala državo, ki lahko zaščiti moje pravice," je še pojasnila in dodala, da je "svojemu gibanju koristnejša svobodna kot za rešetkami".

Dodala je tudi, da redno prejema grožnje skrajnih desničarjev, pri čemer pa španska vlada ne stori ničesar za njeno varnost.

Štirje katalonski politiki v priporu

V tujino so poleg Gabrielove že prej odšli odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont in štirje drugi nekdanji ministri. Pred pregonom so se zatekli v Bruselj. V priporu so trenutno štirje zagovorniki neodvisnosti, ki so obtoženi upora, vstaje in zlorabe javnih sredstev. Med njimi je tudi nekdanji podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras.

Namestnico vodje ERC-ja izpustili

Medtem so v ponedeljek iz pripora proti plačilu 60.000 evrov varščine izpustili namestnico vodje neodvisnosti naklonjene Katalonske republikanske levice (ERC) Marti Roviro. Namestnica vodje ERC-a je zdaj pod sodnim nadzorom. Roviro so zaslišali v povezavi z obtožbami, da je sodelovala na srečanjih, na katerih so pripravljali načrt za neodvisnost Katalonije. Sodniku je povedala, da se je teh srečanj udeležila, ker ji je tako naročil odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont, je povedal vir, ki se je udeležil zaslišanja.

Oblast v Kataloniji še naprej ohranja osrednja španska vlada. V Kataloniji po decembrskih volitvah v katalonski parlament, ki jih je razpisala vlada v Madridu, še vedno izbirajo predsednika pokrajine. Edini kandidat je Puigdemont, ki si želi oblikovanja vlade v izgnanstvu, saj mu ob vrnitvi v Barcelono na sejo vlade grozi aretacija.

V zadnjem času so zagovorniki neodvisnosti po poročanju Slovenske tiskovne agencije začeli razmišljati o simboličnem predsedovanju Puigdemonta, uradno pa bi vlado vodil nekdo drug.

J. R.