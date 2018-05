Bo lahko Puigdemont po novem zakonu izvoljen za predsednika kljub odsotnosti?

Puigdemont čaka na odločitev nemškega pravosodja

4. maj 2018 ob 20:23

Barcelona,Madrid - MMC RTV SLO, STA

Katalonski parlament je sprejel zakon, ki omogoča izvolitev novega predsednika pokrajine, tudi če ta ni navzoč v parlamentu. To bi lahko omogočilo ponovno izvolitev odstavljenega predsednika Carlesa Puigdemonta.

Za zakon so glasovale vse tri katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost pokrajine. To so Puigdemontova Junts per Catalunya, levi ERC in skrajno levi CUP. Opozicijske stranke so glasovale proti.

Španska vlada je po poročanju Reutersa že sporočila, da bo današnjo odločitev izpodbijala na ustavnem sodišču.

Od decembrskih volitev so propadli že štirje poskusi za oblikovanje nove katalonske vlade, saj so bili vsi kandidati v prostovoljnem izgnanstvu ali priporu. Potrditev kandidata, ki ne bi bil prisoten na glasovanju, je namreč prepovedalo tudi sodišče.

Za ponovno izvolitev se je potegoval tudi Puigdemont, ki so ga po izvedbi oktobrskega referenduma o neodvisnosti in enostranski razglasitvi neodvisne Katalonije odstavili. Tedaj se je pred pregonom zatekel v Bruselj, trenutno pa je v Nemčiji, kjer čaka na odločitev nemškega pravosodja o izročitvi Španiji.

Madrid proti vladanju na daljavo

Španska vlada je že večkrat zavrnila možnost, da bi nekdanji predsednik vladal na daljavo. Poudarili so, da bo v tem primeru Madrid še naprej ohranil nadzor nad Katalonijo, ki ga je v skladu s 155. členom španske ustave vzpostavil po razglasitvi neodvisnosti.

Čas za izvolitev novega katalonskega predsednika se sicer izteka. Če nove vlade ne bodo imenovali do 22. maja, bodo morali katalonski volivci in volivke znova na volitve.

B. V.