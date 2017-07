Katarju grozijo nove sankcije Savdske Arabije in zaveznikov

Katar vztraja, da gre za napad na njegovo suverenost

2. julij 2017 ob 14:44,

zadnji poseg: 2. julij 2017 ob 15:28

Rijad - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Malo pred iztekom roka izpolnitve več zahtev, ki so jih na Katar naslovile nekatere arabske države, grozijo zalivski državi nove sankcije. Katar zavrača izpolnjevanje zahtev.

Po poročanju savdske televizije Al Arabije ima Katar čas do danes zvečer, da izpolni 13 zahtev arabskih držav, če želi rešitev diplomatske krize. Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt od Katarja zahtevajo zaprtje televizije Al Džazira, manj tesne vezi z Iranom in konec podpore teroristom, česar ga obtožujejo.

Arabske države, ki se dogovarjajo o novem seznamu možnih ukrepov, od Katarja zahtevajo tudi umik turških vojakov iz Katarja. Turčija ima v tej državi namreč vojaško oporišče z okoli 100 vojaki, ZDA pa ima tam svoje največje oporišče na Bližnjem vzhodu z okoli 10.000 vojaki.

Točne ure poteka roka Al Arabija po poročanju nemške tiskovne agencije DPA ni navedla. V preteklih dnevih pa je več arabskih medijev poročalo, da se rok izteče v ponedeljek. Morebitnih novih sankcij naj prav tako ne bi bilo pričakovati pred ponedeljkom.

Katar: Zahteve takšne, da se jih ne da izpolniti

Katarski zunanji minister, šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Tani je na družbenem omrežju Twitter napisal, da so sosednje države zahteve oblikovale tako, da se jih lahko zgolj zavrne, s čimer je znova nakazal, da jih Katar ne namerava izpolniti. Njihov namen namreč ni boj proti terorizmu, pač pa omejevanje katarske suverenosti, je dejal.

Novinarjem v Rimu je sicer dejal, da je Katar še vedno pripravljen na dialog in morebitna pogajanja z zalivskimi državami glede omenjenih sankcij. Dodal je, da nihče nima pravice postavljati ultimata suvereni državi.

Savdska Arabija in njene zaveznice so pred skoraj štirimi tedni prekinile vse diplomatske odnose s Katarjem, sosednje države pa so tudi zaprle vse meje, češ da Katar podpira terorizem.

Sveže sankcije

Veleposlanik Združenih arabskih emiratov (ZAE) v Rusiji je napovedal, da bodo Katarju v primeru neizpolnitve seznama zahtev, zalivske države naložile nove sankcije. Državi, ki imajo ekonomske vezi tako s Katarjem kot z nasprotnicami, naj bi postavili pred odločitev, da izberejo med zalivskimi državami ali Katarjem.

Zunanji minister ZAE-ja Anvar Gargaš, da alternativa ob katarskem neupoštevanju zahtev ni zaostrovanje odnosov, temveč izolacija. S tem naj bi namignil, da bodo Katar najverjetneje izključili iz Sveta zalivskega sodelovanja.

B. V., J. R.