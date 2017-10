Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cerkvena vrata z Luthrovimi tezami v Wittenbergu. Foto: Reuters Dodaj v

Katoličani in luteranci prosijo odpuščanje za nasilje po reformaciji

500 let reformacije

31. oktober 2017 ob 15:14

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Katoliški in luteranski voditelji so izdali skupno izjavo, v kateri prosijo odpuščanje za nasilje med reformacijo, ko so se protestantje odcepili od rimskokatoliške cerkve.

"Prosimo odpuščanja za naše napake in načine, na katere so kristjani ranili božje telo in užalili eden drugega v 500 letih od začetka reformacije do danes," so sporočili iz Vatikana in Svetovne zveze luterancev.



Pred 500 leti je Martin Luther objavil 95 tez z zahtevami po prenovi Cerkve in tako sprožil proces reformacije. Gibanje se je nato razširilo po Evropi in je temeljito spremenilo krščanstvo. V Evropi so se spori spreobrnili v vojne, preganjanja in izgnanstva.

Najhuje je bilo v času tridesetletne vojne, ki se je končala 1648, po njej pa se je v Evropi tudi zmanjšala vloga religije v politiki.

"Razumemo, da se ne da spremeniti preteklosti, vendar se lahko spremeni njen vpliv na nas dandanes, da postane spodbuda za krepitev skupnosti in znak upanja za svet, da lahko premaga razlike in razdrobitve," so še zapisali v izjavi.

