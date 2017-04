Kazahstanci bodo cirilico zamenjali za latinico

Sprememba naj bi bila končana leta 2025

13. april 2017 ob 10:25

Astana - MMC RTV SLO/STA

Kazahstanski predsednik Nursultan Nazarbajev je v skladu s strategijo o posodobitvi države ukazal začetek priprav na prehod iz cirilice na latinico.

Do konca leta naj bi tako pripravili enotne standarde za kazahstansko abecedo in pisavo, prihodnje leto pa bi začeli uriti ljudi za učenje nove abecede in pisati šolske učbenike.

V članku, objavljenem v državnem časniku Egemen, je Nazarbajev pozval vlado, naj začne priprave in oblikuje načrt prehoda na novo pisavo.

Kazahstanski jezik sodi v družino turških jezikov, za njegov zapis pa je od 40. let prejšnjega stoletja v uporabi različica cirilice z 42 črkami. Predtem so v Kazahstanu, vzhodni sosedi in zaveznici Rusije, kratek čas že uporabljali latinico. Do leta 1929 je bila v uporabi arabska pisava.

Zaradi mednarodne skupnosti

Tudi druge države, ki uporabljajo jezik iz družine turških jezikov, kot so Turčija, Azerbajdžan in Uzbekistan, pišejo v latinici. V nasprotju s tem ruski jezik, ki je poleg domačega prav tako uradni jezik v državi, sodi med slovanske. Kot je za Newsweek dejala Camilla Hagelund iz analitičnega podjetja Verisk Maplecroft, bo sprememba verjetno povzročila tudi drugačen zapis države v angleškem jeziku - iz "Kazakhstana" v "Qazaqstan".

Nazarbajev je v preteklosti že večkrat dejal, da bi moral Kazahstan preiti na latinico do leta 2025. S spremembo želi doseči večjo mednarodno prepoznavnost te srednjeazijske države, zavrnil pa je strahove, da bi sprememba povzročila, da bi se dvignil odstotek nepismenega prebivalstva. Premik k latinici bo zagotovo zadovoljil kazahstanske nacionaliste, ki so leta 2014, ko je ruski predsednik Vladimir Putin izjavil, da je Kazahstan "del širšega ruskega sveta", skočili na noge.

A. P. J.