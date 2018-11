Kazen za hrvaške lokalne televizije zaradi sovražnega govora

Oddaja Bujica pozivala "k sovraštvu in nasilju do prebežnikov"

26. november 2018 ob 17:36

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Šestim lokalnim televizijam, ki so predvajale sovražni govor proti prebežnikom v oddaji Bujica, je hrvaški svet za elektronske medije začasno odvzel koncesije za oddajanje.

V oddaji Bujica je voditelj Velimir Bujanec 5. novembra gostil predsednika stranke Generacija obnove in samooklicanega ustanovitelja "alternativne desnice" Frana Čirka ter neodvisnega analitika Zorana Grgića, s katerima so obravnavali politične, varnostne in druge vidike migrantske krize.

Voditelj je prebežnike označil za "divjake, ki prihajajo z vzhoda, da bi posiljevali", gosta pa sta o prebežnikih govorila kot o "bolni skupini, ki prenaša nalezljive bolezni, kot so aids, hepatitis in tuberkuloza". Predvajali so tudi "Izpoved Tamare Lazić – Zagrebčanke, žrtve migrantskega ropa", v kateri Lazićeva pove, da bi po "njenem mnenju morali prebežnike pretepati do onemoglosti, dokler ne prenehajo krasti".

Svet: Voditelj spodbujal sovražni govor

Hrvaški svet za elektronske medije navaja, da se voditelj in urednik oddaje Bujica ni ogradil od sovražnega govora svojih gostov, temveč je tudi sam v uvodu povedal, da gre za "divjake, ki prihajajo z vzhoda, da bi posiljevali", s čimer je usmeril oddajo na spodbujanje sovraštva in diskriminacije.

"Izpoved Tamare Lazić" poziva k sovraštvu in nasilju do prebežnikov kot identitetno določene skupine, navedbe o prenašanju bolezni pa pri gledalcih ustvarjajo vtis, da gre za nevarnost javnemu zdravju.

Svet je sicer sprejel nekatera pojasnila lokalnih televizij, da so oddajo predvajali v živo in da niso mogli vplivati na sovražni govor v oddaji. Niso pa sprejeli pojasnil nekaterih televizij, da so med predvajanjem spornega prispevka in po njem objavili opravičilo gledalcem.

Hrvaška agencija za elektronske medije navaja, da je šest televizijskih postaj kršilo zakon o elektronskih medijih v določilih o prepovedi sovražnega govora. Koncesije jim bodo začasno odvzeli 3. decembra. Tri lokalne televizije v Zagrebu, Osijeku in Slavonskem Brodu ne bodo oddajale 24 ur, še tri lokalne televizije pa štiri ure.

Prekinitev oddajanja za štiri ure ali cel dan

S 24-urnim odvzemom licence so kaznovali postaje Z1, slavonsko-brodsko in osiješko televizijo. Ker so oddajo celo ponovile, jih bo prihodnji ponedeljek, 3. decembra, doletel celodnevni mrk oddajanja. Televizije Srce TV iz Čakovca, Adriatic TV iz Zadra in TV Jadran iz Splita pa tisti dan ne bodo smele oddajati štiri ure v udarnem večernem terminu.

Voditelj Bujice Velimir Bujanac je znan po povzdigovanju nacistične ideologije in razširjanju skrajnih desničarskih stališč. Pred leti je bil pogojno obsojen na deset mesecev zapora, ker je priznal, da je s kokainom plačal storitve prostitutk. Bujanec je tudi znan po svojih prijateljskih odnosih s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović.

